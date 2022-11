Tag der Bildung

Presseeinladung: Zentrale Fachveranstaltung zum Tag der Bildung am 08.12.2022 in Berlin mit Foto- und Interviewmöglichkeiten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Am 8. Dezember findet die zentrale Fachveranstaltung zum Tag der Bildung in Berlin statt: Das Thema in diesem Jahr ist Gute Bildung in schwierigen Zeiten. Gemeinsam mit hochrangigen Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Stiftungslandschaft und Bildungspraxis machen wir an diesem Tag gute Bildung sichtbar.

Datum: 8. Dezember 2022

8. Dezember 2022 Uhrzeit: 11:00 bis 17:00 Uhr (Einlass 10 Uhr)

11:00 bis 17:00 Uhr Ort: Umweltforum, Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin

Umweltforum, Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin Anmeldung unter: https://eveeno.com/presse-tagderbildung

Auf diese Programmhighlights wollen wir Sie besonders aufmerksam machen:

11:00-11:30 Grußwort von Lisa Paus , Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie ein Treffen der Bundesministerin mit Schüler:innen, die in einer Bauwerkstatt vor Ort gemeinsam mit einer Berliner Architektin Schulmöbel gestalten. (Foto-Moment)

Grußwort von , Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie ein Treffen der Bundesministerin mit Schüler:innen, die in einer Bauwerkstatt vor Ort gemeinsam mit einer Berliner Architektin Schulmöbel gestalten. (Foto-Moment) 11:30-12:00 Forschungsergebnisse - Wie geht es jungen Menschen in Deutschland? (Erste Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Studie veröffentlichen wir am 1. Dezember.)

Forschungsergebnisse - Wie geht es jungen Menschen in Deutschland? (Erste Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Studie veröffentlichen wir am 1. Dezember.) 15:15-16:00 Paneldiskussion mit Vertreter:innen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, DIE LINKE, FDP, SPD

Paneldiskussion mit Vertreter:innen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, DIE LINKE, FDP, SPD 16:00-16:30 Zusammenfassung des Tages durch Elke Büdenbender & gute Praxis auf der Bühne (Foto-Moment)

Zusammenfassung des Tages durch & gute Praxis auf der Bühne (Foto-Moment) 16:30 Get-together

Die Gesprächspartner:innen vor Ort:

Lisa Paus Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Elke Büdenbender Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Frank Hinte Sprecher der Initiatoren des Tag der Bildung & Geschäftsführer, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

Sprecher der Initiatoren des Tag der Bildung & Geschäftsführer, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Anne Rolvering Vorsitzende der Geschäftsführung, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

Vorsitzende der Geschäftsführung, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Dr. Gerald Mauler Vorstand, SOS-Kinderdörfer weltweit

Vorstand, SOS-Kinderdörfer weltweit Bettina Jorzik Programmleiterin im Stifterverband und Geschäftsführerin von Bildung & Begabung

Programmleiterin im Stifterverband und Geschäftsführerin von Bildung & Begabung Felix Flemming Bereichsleiter Politik- und Sozialforschung, forsa

Bereichsleiter Politik- und Sozialforschung, forsa Prof. Dr. Judith Mangelsdorf Professorin für Positive Psychologie, Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport

Professorin für Positive Psychologie, Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport Thomas Jarzombek (CDU), bildungspolitischer Sprecher

(CDU), bildungspolitischer Sprecher Heidi Reichinnek (DIE LINKE), Sprecherin für Frauen-, Senior:innen-, Kinder- und Jugendpolitik

(DIE LINKE), Sprecherin für Frauen-, Senior:innen-, Kinder- und Jugendpolitik Ria Schröder (FDP), bildungspolitische Sprecherin

(FDP), bildungspolitische Sprecherin Nina Stahr (Bündnis 90/Die Grünen), bildungspolitische Sprecherin

(Bündnis 90/Die Grünen), bildungspolitische Sprecherin Katrin Zschau (SPD), Berichterstatterin bei der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung

(SPD), Berichterstatterin bei der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung Lena Groh-Trautmann Geschäftsführung Servicestelle Jugendbeteiligung e.V.

Geschäftsführung Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. Gert Mengel Schulleiter, Don-Bosco-Schule Rostock

Schulleiter, Don-Bosco-Schule Rostock Sina Paulsen Koordinatorin Brückenprojekte, DRK-Bildungswerk Hochfeld

Interviews & Fotos

Wen der oben genannten Personen möchten Sie zu einem Interview vor Ort treffen oder welchen Fotowunsch haben Sie? Senden Sie Ihre Anfrage bis zum 24. November an: presse@tag-der-bildung.de.

Infektionsschutz

Die Veranstaltung findet unter den zum gegebenen Zeitpunkt geltenden SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmen statt. Aktuelle Informationen teilen wir Ihnen rechtzeitig vor der Veranstaltung mit

Original-Content von: Tag der Bildung, übermittelt durch news aktuell