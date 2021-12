Tag der Bildung

Heute ist der Tag der Bildung

Am 8. Dezember steht Bildung im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Baden-Württemberg Stiftung, Bildungschancen, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, SOS-Kinderdörfer weltweit und Stifterverband feiern den Tag der Bildung auf einer virtuellen Bildungskonferenz. Der Aktionstag soll Jugendlichen und ihren Perspektiven auf Bildung Gehör verschaffen: Sie überreichen auf der Bildungskonferenz selbst erarbeitete Forderungen und Lösungsvorschläge für ein besseres Bildungssystem an die Präsidentin der Kultusministerkonferenz 2022, Karin Prien, und diskutieren diese mit weiteren Gästen wie Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, und Journalist Günther Jauch. Bundesweit finden zahlreiche weitere analoge und digitale Aktionen statt.

Jeder Mensch soll die Chance erhalten, das Beste aus seinen Begabungen und seinem Leben zu machen - unabhängig von seiner Herkunft oder seinem sozialen Hintergrund. Hierfür bündeln Baden-Württemberg Stiftung, Bildungschancen, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, SOS-Kinderdörfer weltweit und Stifterverband ihre Kräfte in der Initiative Tag der Bildung.

Ab 10.00 Uhr findet die zentrale virtuelle Bildungskonferenz zum heutigen Aktionstag statt. Dort kommen Expertinnen und Experten aus Bildung, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit denen zusammen, deren Perspektive oft wenig berücksichtigt wird: Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ihnen soll im Rahmen des Tag der Bildung Gehör verschafft werden. Im Vorfeld wurden die jungen Menschen in zwei Umfragen zu ihrer Meinung zum deutschen Bildungssystem und zum Thema Bildung für die digitale Welt befragt. Auf Grundlage der Ergebnisse haben sie eigene Forderungen erarbeitet, die sie heute an Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Präsidentin der Kultusministerkonferenz 2022, überreichen und mit weiteren Gästen wie Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, und Journalist Günther Jauch diskutiert werden.

Drei Forderungen für eine erfolgreiche Bildung

Insgesamt drei Forderungen sind den Jugendlichen besonders wichtig:

Sie plädieren für eine kostenfreie Bildung, die allumfassend zu verstehen ist. Sie fordern auch eine stärkere Unterstützung von "abgehängten" Schülerinnen und Schülern, sowohl in pädagogischer als auch psychologischer Sicht. Schule soll so zu einem "Safe Space" werden. Das heißt, die Schule soll ein Rückzugsort für die sein, die von jeglichen Formen der Ausgrenzung betroffen sind. Schließlich fordern sie, dass die Potenziale der digitalen Lernangebote besser genutzt werden und der Distanzunterricht weiterhin ermöglicht wird - auch über die Pandemie hinaus.

Parallel zur virtuellen Bildungskonferenz finden bundesweit zahlreiche weitere analoge und digitale Aktionen zum Tag der Bildung statt. Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand laden zu Seminaren, Workshops, Vorträgen und Mitmachaktionen ein. Interessierte können die virtuelle Bildungskonferenz und das Online-Festival unter www.tag-der-bildung.debesuchen.

Bundesweite Illuminationen zum Tag der Bildung

Bereits gestern hat die Initiative zahlreiche prominente Gebäude in ganz Deutschland erleuchten lassen, um auf den heutigen Aktionstag aufmerksam zu machen. Neben dem Isartor in München und dem hessischen Kultusministerium in Wiesbaden wurden auch Gebäude in Potsdam, Essen, Dresden, Stuttgart, Frankfurt und Filderstadt in den Farben Türkis und Lila angestrahlt. So wurde auch auf den #TagderBildung verwiesen, unter dem Userinnern und User in den sozialen Medien ihre eigene Perspektive auf das Thema einbringen können.

Über den "Tag der Bildung"

Der Tag der Bildung ist ein Aktionstag, der das Thema Bildung jedes Jahr am 8. Dezember in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Dieses Engagement wird dringender denn je benötigt, denn nach wie vor erhält Bildung nicht die nötige Aufmerksamkeit. Deshalb haben Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, SOS-Kinderdörfer weltweit und Stifterverband den Aktionstag 2015 ins Leben gerufen. Mittlerweile haben sich mit Baden-Württemberg Stiftung und Bildungschancen zwei weitere starke Partner der Initiative angeschlossen, um ihre Kräfte im gemeinsamen Engagement zum Tag der Bildung zu bündeln. Weitere beteiligte Themenpartner wie die Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Human Care & Education, Junior Uni Essen, Karl Schlecht Stiftung und Stiftung Handschrift bilden dabei ein breites Bildungsspektrum ab. Weitere Informationen sind unter www.tag-der-bildung.de verfügbar.

