München (ots) - Die Innovationsdynamik wächst exponentiell. Die Digitalisierung erhöht den Innovationsdruck enorm. Kein Unternehmen, keine Branche kommt heute mehr ohne externes Know-how aus. Die "Crossindustry Innovation" - seit Anbeginn das zentrale Thema des DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS (DI) - wird zur wichtigsten Komponente des Unternehmenserfolgs. Das crossindustrielle- & technologieübergreifende Entscheidertreffen am 7.3. in München ist die Business-Plattform, auf der Menschen und Technologien branchenübergreifend perfekt vernetzt werden.

Hier teilt man nicht nur Wissen und lernt von den Erfahrungen Anderer. Ein in sich verzahntes Bausteinkonzept bringt Kreative und Entscheider zusammen, generiert hochkarätige Kontakte und neue Geschäftsmodelle, Partnerschaften und Allianzen. Lassen Sie sich mitreißen. Genießen Sie frische Impulse und Inspirationen für die eigenen Herausforderungen. Wer den "innovativsten Tag des Jahres" mitgestalten und erleben möchte, findet weitere Informationen unter: www.deutscher-innovationsgipfel.de

- Digital Age Learning - Wie kann man mit der Innovationsdynamik Schritt halten? - FlyingLab - Innovationen in 10.000m Höhe - Wie fördert man Innovationskraft und kulturellen Wandel? - Culture Change: Führen und Lernen in der digitalen Zukunft - Robots und KI - Welche Anforderungen ergeben sich künftig an Arbeit und Personal? - Von AR über IoT bis KI - Welche Technik passt zu welchen Geschäftsmodellen?

Themen wie diese oder Start-up - Warm-up, interaktive Workshops, Business-Speed-Dating, CxO-Talk zum Thema "Digitalisierung: Wie werden wir künftig Geld verdienen?", eine "Experience Journey" durch neue Arbeitswelten oder die innovationLAB.tour - durch ein einmaliges, in sich verzahntes Bausteinkonzept sorgt der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL für frische Impulse, neue Erkenntnisse, Horizonterweiterungen und hochkarätige Kontakte. Nicht das Rad ständig neu erfinden, sondern Wissen teilen, von den Erfahrungen Anderer lernen und Innovationen in Kooperationen sind das Gebot der Stunde. Und die Plattform, auf der all das mit hohem Wirkungsgrad geschieht, ist das crossindustrielle- & technologieübergreifende Entscheidertreffen.

Zum Auftakt des 11. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS laden Sie das innovation network, die Business Romantic Society und MOET Hennessy Deutschland schon am Vorabend (6.3.) zur "Icebreaker-Welcome-Night" ein. Knüpfen Sie gleich zum Start wertvolle Kontakte auf einem Netzwerk-Event der besonderen Art. Und halten Sie sich unbedingt den Gipfel-Abend frei. Im Anschluss an den Empfang und den Ausklang bringt Sie der DI-Shuttle zum neuen Headquarter von Steelcase. Im neuen Learning und Innovation Center erleben Sie eine Entdeckungsreise der Kreativität. Lassen Sie sich überraschen. Werden Sie Teil des "innovativsten Tag" des Jahres. Ihren Zugang und alle Informationen finden Sie hier: www.deutscher-innovationsgipfel.de

