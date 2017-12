Weltweit 10.000 Mitarbeiter bei Marquardt

Rietheim-Weilheim (ots) - Ob in Elektrofahrzeugen, E-Bikes oder Haushaltsgeräten - der Bedarf an hochwertigen mechatronischen Lösungen steigt weiter. Marquardt gestaltet Trends wie die Elektromobilität und Intelligentes Wohnen mit und hat deshalb im laufenden Jahr bereits 700 neue Arbeitsplätze geschaffen: Weltweit beschäftigt das Familienunternehmen mit Stammsitz in Rietheim-Weilheim jetzt 10.000 Mitarbeiter. Und es werden weitere Fachkräfte benötigt: Allein in Deutschland hat der Mechatronik-Spezialist rund 100 offene Stellen.

"Als Partner führender Marken sind wir in zahlreichen Zukunftsbranchen aktiv, die mit großer Dynamik wachsen. Um unseren Kunden weiterhin bestmögliche Lösungen zu bieten, werden wir weiter massiv in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter investieren und zahlreiche Arbeitsplätze schaffen. Qualifizierte Fachkräfte, beispielsweise in den Bereichen Softwareentwicklung und Industrialisierung, sind bei uns also immer willkommen", sagt Dr. Harald Marquardt, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Individuelle Mitarbeiterförderung

Um beruflich und persönlich voranzukommen, bietet Marquardt seinen Mitarbeitern viele spezifische Trainings und Qualifizierungsprogramme an, je nach Tätigkeit und Ausbildungsgrad. "Durch unsere individuelle Mitarbeiterförderung erhält jeder eine Chance, sich entsprechend seiner Potenziale zu entwickeln. Auch besteht durch unsere standortübergreifende Zusammenarbeit die Möglichkeit, Auslandserfahrung zu sammeln", betont Marquardt Personalleiter Thomas Braun.

Marquardt ist mittlerweile an 19 Standorten in 14 Ländern vertreten. Im September dieses Jahres hat das Unternehmen in Weihai mit dem Bau eines zweiten Werks in China begonnen. Am Stammsitz in Rietheim-Weilheim entsteht bis Ende 2018 ein neues Entwicklungs- und Innovationszentrum für über 30 Mio. Euro. Das Gebäude wird Platz für rund 600 Ingenieure und Techniker bieten. Ebenso werden ein Ausbildungszentrum, ein modernes Betriebsrestaurant sowie Schulungs- und Bildungsräume im Neubau untergebracht werden.

Pressekontakt:

Ulrich Schumacher

Leiter Internationale Unternehmenskommunikation

Communication, Public Relations International

Tel. 07424 / 99-1151

ulrich.schumacher@marquardt.de



Marquardt Service GmbH

Schloss-Str. 16

78604 Rietheim-Weilheim

Original-Content von: Marquardt Service GmbH, übermittelt durch news aktuell