Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst

Umbenennung Schulz-Lutz-Kaserne und Grundsteinlegung des Sanitätsunterstützungszentrums in MUNSTER

Ein Dokument

Munster/ Koblenz (ots)

Am 18. September 2019 wird die Schulz-Lutz-Kaserne in Munster auf Antrag der dort stationierten Soldatinnnen und Soldaten in Oertzetal-Kaserne umbenannt.

Im Anschluss daran wird der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Peter Tauber den Grundstein für den Neubau des Sanitätsunterstützungszentrums Munster legen. Dieser Neubau stellt, nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch mit einer Plansumme von rund 19 Millionen Euro, ein Leuchtturmprojekt der regionalen Sanitätseinrichtungen des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr, dar.

Interessierte Medienvertretende sind herzlich eingeladen, beiden Veranstaltungen beizuwohnen.

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst

Siglinde Koch

Telefon: 0261/896-13311

pizsanitaetsdienst@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell