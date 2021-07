Door2Door GmbH

SyltRIDE startet! Als erste deutsche Insel mit On-Demand Fahrservice setzt Sylt zusammen mit door2door einen Meilenstein für innovative und nachhaltige Mobilität

Sylt/Berlin (ots)

Ab sofort ist der neue, nachfragegesteuerte Service der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) SyltRIDE auf der Insel unterwegs. Es werden drei EQVs von Mercedes-Benz mit je 6 Fahrgastplätzen die bei Bedarf über die App gerufen werden können. Der Zustieg erfolgt an vorher festgelegten Haltepunkten. Rund 1.000 virtuelle Haltepunkte sind über das Betriebsgebiet zwischen Westerland, Tinnum, Keitum, Kampen, Wenningstedt, Braderup und Munkmarsch verteilt. Sie ergänzen die bestehenden, physischen Haltestellen des ÖPNV. Die App führt den Fahrgast zum nächstgelegenen Haltepunkt und berechnet die Route zum Zielpunkt. Zukünftig soll der Service inselweit verfügbar sein.

Startschuss zur multimodalen Mobilitätsplattform

"Der erste Schritt zur multimodalen Mobilitätsplattform SyltGO! ist mit dem neuen On-Demand-Angebot nun gemacht!", freut sich Sven Paulsen, Geschäftsführer der SVG. "Wir arbeiten derzeit noch an der Fertigstellung der App SyltGO!, die etwas später gelauncht wird." Dann werden im ersten Schritt das Ridepooling SyltRIDE sowie ein Handyticket für den ÖPNV in einer App vereint. Perspektivisch wird SyltGO! für weitere Mobilitätsanbieter zugänglich gemacht.

App "SyltRIDE" im Google Play Store (Android) und im App-Store (iOS) verfügbar

Die Ridepooling-App SyltRIDE ist ab sofort im Google Play Store (Android) und im App-Store (iOS) kostenlos zum Download verfügbar. Basierend auf der Technologie des Berliner Unternehmens door2door können Fahrgäste erstmalig auf einer deutschen Insel Fahrgäste ihre Mobilität "on demand" per App bestellen. "Ich freue mich sehr, dass wir hier innerhalb von nur wenigen Monaten zusammen mit der Sylter Verkehrsgesellschaft den ersten digitalen On-Demand-Inselverkehr aufgebaut haben", so Maxim Nohroudi, Co-Gründer und Geschäftsführer von door2door.

Ridepooling auf Sylt - so funktioniert das nachhaltige Mobilitätsangebot!

Der Fahrgast registriert sich mit Namen und E-Mail über die App SyltRIDE. Wenn er einen Fahrtwunsch hat, gibt er den gewünschten Abhol- und Zielort an und wird per App zum nächstgelegenen Haltepunkt geleitet. Die Entfernung zum nächstgelegenen Haltepunkt beträgt maximal 200 Meter. Die Wartezeit auf den Service beträgt maximal 20 Minuten. Ein hinterlegtes Ridepooling-System ermittelt die optimale Route und verknüpft die individuellen Fahrtwünsche verschiedener Fahrgäste auf dieser Route miteinander. Das Einsteigen zusätzlicher Fahrgäste ermöglicht einen effizienteren und klimafreundlichen Transport.

Auf der Insel Sylt soll schrittweise eine dauerhafte Veränderung des Mobilitätsverhaltens erreicht werden. Zu viel Verkehr belastet die Umwelt und stellt einen hohen Stressfaktor dar. Durch das Angebot attraktiver Alternativen zum eigenen Auto, die unkompliziert und flexibel genutzt werden können, sollen mehr Verkehrsteilnehmer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Für Einheimische und Urlauber bedeutet dies langfristig eine stressfreiere und ruhigere Atmosphäre sowie den Genuss von frischer Seeluft.

