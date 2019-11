Glücksspielbarometer

Umfrage unter Spielgästen: Die Unterhaltung macht´s (Glücksspielbarometer 4/2019)

Bild-Infos

Download

Bingen/Mainz (ots)

Vom Alltag abschalten und gut unterhalten werden, das sind die wichtigsten Beweggründe für einen Spielhallenbesuch.

Für mindestens 6 von 10 Gästen ist die Erfahrung einer klassenlosen Gemeinschaft in der Spielhalle wichtig.

Warum gehen Menschen in Spielhallen? Sie suchen Unterhaltung, Zeitvertreib und Selbstbestimmung. Das geht aus der neuesten Umfrage "Glücksspielbarometer - Meinungen zum Thema Glücksspiel" hervor, für die rund 500 Spielhallengäste interviewt wurden.

Am häufigsten wurde als Motiv genannt, dass man in Spielhallen einfach mal vom Alltag abschalten könne. Das spielt für 83 Prozent der Befragten eine wichtige Rolle. Damit eng verknüpft folgen als weitere Gründe die gute Unterhaltung und die Abwechslung durch das Automatenspiel. 82 beziehungsweise 81 Prozent der Befragten führen das als eines ihrer Motive an. Das "Eintauchen in eine andere Erlebniswelt" nennen 74 Prozent.

Neben diesen Aspekten spielen auch soziale Aspekte wie das gemeinsame Erlebnis in Gesellschaft anderer eine entscheidende Rolle. Für 73 Prozent ist es der Umfrage zufolge wichtig, dass sie bei einem Spielhallenbesuch Kontakte zu den Gästen oder dem Servicepersonal pflegen können. Und noch ein weiterer Aspekt wurde von der Mehrheit der Interviewten betont: Demnach ist für über zwei Drittel der Gäste die Erfahrung einer klassenlosen Gemeinschaft - unabhängig von Herkunft, Bildungsstand oder Einkommen - einer der Gründe, um eine Spielhalle zu besuchen.

"In einer Spielhalle ist jeder willkommen und jeder kann über das Spielen mit anderen in Kontakt treten - sie ist ein klassenloser sozialer Ort", sagt Dr. Daniel Henzgen, Mitglied der Geschäftsleitung und Bevollmächtigter für Politik und Außenbeziehungen bei LÖWEN ENTERTAINMENT. "Wir sehen uns durch die Umfrageergebnisse in der Bedeutung des Ortes 'Spielhalle' bestätigt. Das unterstreicht auch die Bedeutung mittelständischer Automatenunternehmer, die deutschlandweit für Millionen Menschen Unterhaltung in diesem sozialen Raum anbieten."

Für das Glücksspielbarometer wurden von der smartcon GmbH in Mainz im Auftrag der LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH von Juli bis September 2019 insgesamt 496 gestützte Vor-Ort- und Online-Panel-Interviews zur Motivation des Spielhallenbesuches geführt.

Pressekontakt:

Kontakt Methode und Auswertung

Prof. Dr. Oliver Kaul

Academic Board smartcon GmbH

Hauptstraße 17-19 Altes Panzerwerk, Geb. 6320, 55120 Mainz

Tel.: 06131 94519-0

E-Mail: oliver.kaul@smartcon.de

www.smartcon.de



Kontakt LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH

Simon Obermeier

Saarlandstraße 240, 55411 Bingen

Tel.: 06721 407 266

E-Mail: simon.obermeier@loewen.de

www.loewen.de

Original-Content von: Glücksspielbarometer, übermittelt durch news aktuell