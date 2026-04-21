Der IT-Macher GmbH

10 Jahre Der IT-Macher GmbH - Stabilität, Spezialisierung und gelebte Unternehmenskultur

Wolfratshausen (ots)

Die Der IT-Macher GmbH feiert ihr 10-jähriges Bestehen und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung seit ihrer Gründung im April 2016 zurück. In einem Jahrzehnt hat sich das Unternehmen als spezialisierter IT-Dienstleister für Oracle-Technologien im deutschsprachigen Raum etabliert.

Gegründet mit dem Anspruch, Unternehmen mit tiefgehender technischer Expertise und praxisnahen Lösungen zu unterstützen, steht die Der IT-Macher GmbH heute für Qualität, Verlässlichkeit und nachhaltige Kundenbeziehungen. Das Unternehmen wird von den Geschäftsführern und Gesellschaftern Mark Eichhorst und Michael Kilimann geleitet.

Das Leistungsportfolio umfasst Beratung, Softwareentwicklung sowie die Modernisierung bestehender Anwendungen. Darüber hinaus werden moderne Lösungen auf Basis von Oracle-Technologien realisiert, insbesondere unter Einsatz der Entwicklungswerkzeuge Oracle Forms und Oracle APEX.

Seit Ihrer Gründung setzt die Der IT- Macher GmbH strategisch auf die beiden Entwicklungstechnologien Oracle Forms und APEX und verfügt somit über einen langjährigen und umfangreichen Erfahrungsschatz.

Im Bereich der Migration von Oracle Forms nach APEX zählt der IT - Macher zu den von Oracle empfohlenen Anbietern. Auch im Segment Oracle Forms- und Reports-Schulungen gehört das Unternehmen zu den wenigen spezialisierten Anbietern am Markt.

Themen wie Künstliche Intelligenz und Cloud-Lösungen auf Basis von Oracle-Technologien sind seit Jahren fester Bestandteil der Kernkompetenzen und werden von dem rund 30-köpfigen Team umfassend abgedeckt.

Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt in der außergewöhnlichen Stabilität des Teams. Die Der IT-Macher GmbH weist eine äußerst geringe Fluktuation auf - ein in der IT-Branche bemerkenswerter Wert.

"Unsere geringe Fluktuation ist kein Zufall, sondern Ergebnis unserer Unternehmenskultur. Für unsere Kunden bedeutet das vor allem eines: Kontinuität. Projekte laufen stabil, Wissen bleibt im Team und Zusammenarbeit funktioniert langfristig reibungslos", so die Geschäftsführung der Der IT-Macher GmbH.

Diese Unternehmenskultur zeigt sich nicht nur in der täglichen Zusammenarbeit, sondern auch darüber hinaus: regelmäßige Betriebsausflüge, Team-Events und gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und fördern den offenen Austausch innerhalb des Unternehmens.

Die Der IT-Macher GmbH wurde bereits fünf Jahre in Folge mit dem Kununu Top - Company Siegel ausgezeichnet und zählt damit zu den bestbewerteten Arbeitgebern auf der Plattform.

Weitere Auszeichnungen wie beispielsweise vom Handelsblatt oder dem "DUP" als Arbeitgeber der Zukunft, unterstreichen die hohe Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Attraktivität als Unternehmen.

Mit einem gesunden Umsatz- und Mitarbeiterwachstum blickt man optimistisch in die Zukunft.

Original-Content von: Der IT-Macher GmbH, übermittelt durch news aktuell