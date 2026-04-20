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Immer wieder dieselben Konflikte? Warum die Kindheit oft Schuld daran ist

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Schwerin (ots)

Ob in der Partnerschaft, im Job oder mit Freunden – manche Streitpunkte scheinen sich zu wiederholen wie in einer Endlosschleife. Doch selten geht es dabei nur um das Hier und Jetzt. Häufig sind es unbewältigte Prägungen aus der Kindheit, die unser Reaktionsmuster bestimmen und uns unbewusst in alte Rollen zurückwerfen.

Solange Konflikte des inneren Kindes ungehört bleiben, führen aktuelle Situationen oft direkt in alte Verletzungen. Dieser Beitrag zeigt, wie man diese Zusammenhänge erkennt und wie bewusste Aufarbeitung helfen kann, wiederkehrende Konflikte nachhaltig zu lösen.

Warum Entwicklung nicht automatisch Heilung bedeutet

Beruflicher Erfolg, persönliches Wachstum, jahrelange Selbstreflexion – und trotzdem reagiert man in bestimmten Momenten wie ein Kind von sieben Jahren. Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich neurobiologisch erklären: Das Gehirn legt in der Kindheit neuronale Pfade an, die mit bestimmten Erfahrungen verknüpft sind. Wird eine dieser Verbindungen durch eine aktuelle Situation aktiviert – ein bestimmter Tonfall, das Gefühl der Ablehnung, das Erleben, nicht gehört zu werden – schaltet das Nervensystem blitzschnell in den alten Modus. Nicht aus Schwäche, sondern weil das Gehirn auf das zurückgreift, was es kennt.

Es handelt sich um einen tief verankerten Schutzmechanismus, der sich nicht durch Wissen allein außer Kraft setzen lässt. Solange diese alten Prägungen nicht bewusst bearbeitet werden, bleiben sie aktiv, unabhängig davon, wie viel Entwicklung in anderen Lebensbereichen stattgefunden hat. Entwicklung und Heilung sind zwei verschiedene Prozesse: Der eine verändert, was man tut. Der andere verändert, was einen trifft – und warum.

Woran man erkennt, dass gerade ein altes Muster am Steuer sitzt

Das deutlichste Warnsignal ist Unverhältnismäßigkeit. Fällt eine Reaktion größer aus, als die Situation es rechtfertigt, steckt dahinter fast immer mehr als das Offensichtliche. Jemand kommt zu spät, und innerlich bricht etwas auf, das mit Pünktlichkeit wenig zu tun hat. Jemand äußert Kritik, und plötzlich fühlt man sich klein, obwohl man erwachsen ist. Man schweigt, obwohl man sprechen will. Man greift an, obwohl man eigentlich verletzt ist. Man zieht sich zurück, obwohl man Nähe braucht.

Diese Reaktionsmuster – Angriff, Flucht oder vollständiges Dichtmachen – sind die klassischen Bewältigungsstrategien des inneren Kindes. Sie entstammen nicht der aktuellen Situation, sondern einer alten. Eine hilfreiche Orientierungsfrage lautet: Wann habe ich dieses Gefühl zum ersten Mal erlebt? Liegt die Antwort nicht im Heute, sondern irgendwo in der Vergangenheit, ist das ein klares Zeichen: Nicht der Erwachsene reagiert gerade, sondern das verletzte Kind von damals.

Fünf Schritte, um alte Konfliktdynamiken zu durchbrechen

Wer wiederkehrende Konflikte an der Wurzel lösen will, kommt an einem strukturierten Prozess nicht vorbei. Fünf aufeinander aufbauende Schritte haben sich dabei bewährt und lassen sich nicht überspringen.

Am Anfang steht die Identifikation der eigenen Prägungen. Das klingt einfacher, als es ist: Prägungen werden nicht als solche wahrgenommen, sondern als Realität. Die Brille, durch die man schaut, hält man für ein klares Fenster. Reflexion, gezielte Fragestellungen oder die Begleitung durch einen Coach können helfen, diesen blinden Fleck zu überwinden. Im zweiten Schritt geht es darum, die Ursprungssituation zu finden – nicht den aktuellen Konflikt, sondern den Moment, in dem dieses Gefühl zum ersten Mal entstanden ist. Dort liegt der eigentliche Schlüssel.

Darauf folgt die Entmachtung: die emotionale Bearbeitung dieser alten Situation, bis sie ihre Kraft verliert. Dieser Schritt ist unangenehm und wird deshalb häufig gemieden. Doch er ist unverzichtbar. Im vierten Schritt werden die Glaubenssätze bearbeitet, die aus den alten Erfahrungen entstanden sind. Sie werden kritisch hinterfragt und durch neue, stimmigere Überzeugungen ersetzt. Am Ende steht die Verhaltensänderung: neue Reaktionen bewusst einüben, wiederholen und so lange trainieren, bis sie zur zweiten Natur werden. Denn was Menschen täglich tun, formt, wer sie sind.

Langfristig aus der Konfliktschleife herausfinden

Wer glaubt, irgendwann mit der eigenen Entwicklung fertig zu sein, wird früher oder später in alte Muster zurückfallen. Persönlichkeitsentwicklung ist kein Projekt mit Abgabedatum. Was langfristig schützt, beginnt mit Bewusstsein – der Fähigkeit, sich selbst im Moment zu beobachten und zu erkennen: Da ist wieder das alte Muster. Diese Selbstwahrnehmung ist keine Schwäche, sondern eine Kompetenz.

Ebenso entscheidend ist das soziale Umfeld. Es beeinflusst Menschen langfristig und setzt sich durch. Wer sich dauerhaft mit Menschen umgibt, die alte Muster auslösen und nie hinterfragen, wird kaum wachsen können. Schließlich braucht es neue Erfahrungen: Prägungen verändern sich nicht durch Erkenntnis allein, sondern durch wiederholte neue Erlebnisse, die das Gehirn schrittweise umprogrammieren. Jeder Konflikt, der sich wiederholt, ist in diesem Sinne keine Niederlage, sondern eine Einladung, tiefer zu schauen. Erst wer neue Probleme hat, weiß, dass er vorankommt.

Über Ramón Schlemmbach:

Ramón Schlemmbach ist klinischer Psychologe (M.Sc.), systemischer Paartherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Mit seinem Coaching-Programm "Geprägt! Aber richtig" unterstützt er Erwachsene dabei, emotionale Altlasten aus der Kindheit zu erkennen und nachhaltig zu verändern. Durch seine strukturierte Online-Arbeit hat er bereits über 1.300 Klient*innen geholfen, ein erfüllteres Leben zu führen. Mehr Informationen unter: https://ramon-schlemmbach.de/

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