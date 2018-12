Helvetia Deutschland stellt personelle Weichen für die Zukunft - drei neue Mitglieder der Geschäftsleitung berufen

Frankfurt am Main (ots) - Tilman Gasser (45), Alexander Schorn (50) und Heino Kuhlmann (49) rücken zum 01.01.2019 als neue Mitglieder in die Geschäftsleitung Helvetia Deutschland auf. Gasser übernimmt die Leitung Operations, Schorn wird Leiter Marktmanagement. Beide Bereiche hatte Ingo Reiss inne, der Ende 2018 nach 23 Jahren bei Helvetia in den Ruhestand geht. Der Geschäftsbereich Leben wird künftig durch Heino Kuhlmann in der Geschäftsleitung vertreten.

"Wir freuen uns, mit Tilman Gasser, Alexander Schorn und Heino Kuhlmann jeweils eine interne Lösung gefunden zu haben. Sie sind mit den Themen und Aufgaben bereits beauftragt und bestens vertraut", so Volker Steck, CEO Helvetia Deutschland.

Helvetia persönlich und erlebbar machen

Tilman Gasser wird als neuer Leiter des Ressorts Operations die Geschäftseinheiten in Frankfurt, Karlsruhe und Nürnberg verantworten. Nach der erfolgreichen Umwandlung der Filial- in Regionaldirektionen und der damit verbundenen Neuordnung, wird Gasser das weitere Zusammenwachsen des Kundenservice an den drei Standorten vorantreiben. 2017 hatte er die Leitung des Kundenservice in Deutschland mit der zentralen Aufgabe übernommen, Helvetia im Rahmen der Strategie 2020 persönlich und erlebbar zu machen.

Gasser blickt auf langjährige Führungserfahrung zurück, unter anderem bei Prozess- und Strategieprojekten der Zürich Versicherung, dem Aufbau der Kundenserviceeinheiten der Allianz Deutschland und der Allianz Bank sowie im Projekt- und Prozessmanagement mit Schwerpunkt Digitalisierung und Change Management der Oldenburgische Landesbank AG.

Neues Ressort Marktmanagement

Zum 01.01.2019 neu eingerichtet wird das Ressort Marktmanagement. Dort werden die Bereiche eBusiness & Transformation, Betriebsorganisation, Unternehmensentwicklung und Marketing zusammengefasst. Seine Leitung übernimmt Alexander Schorn, bisher Leiter Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung.

Vor Helvetia war er als Managing Director Sales & Marketing bei einem Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Data Science tätig. Davor war er bei der Zurich Deutscher Herold Leben als Bereichsleiter Organisation und Financial Management aktiv.

Ebenfalls neu in das Geschäftsleitungsteam berufen wird Heino Kuhlmann. Er ist seit Anfang 2018 Generalbevollmächtigter für das Leben-Geschäft und hat wesentlich zum kontinuierlichen und nachhaltigen Wachstum der Helvetia Leben beigetragen. Kuhlmann ist diplomierter Mathematiker und Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung. Er wird künftig die Interessen der Lebenssparte in der Geschäftsleitung verantworten.

Ingo Reiss nach 23 Jahren bei Helvetia in den Ruhestand verabschiedet

Zum 31.12.2018 wird das Geschäftsleitungsmitglied Ingo Reiss nach 23 Jahren bei Helvetia in den Ruhestand gehen. "Die Aufbauarbeit ist getan - Im Namen von Helvetia Deutschland danke ich Ingo Reiss für seine große Energie und Leidenschaft, mit der er sich für die Etablierung des Bereichs Operations eingesetzt hat", so Steck. "Unser gesamtes Team wünscht ihm viel Gesundheit und Freude im künftigen 'Unruhestand'."

Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich. Ebenso ist Helvetia über ausgewählte Destinationen weltweit präsent und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St. Gallen. Helvetia ist im Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 6.600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. In Deutschland betreut Helvetia mit 800 Mitarbeitenden rund eine Million Kunden und ist in allen Sparten der Lebens-, Sach- und Personenversicherung tätig.

