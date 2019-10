PSYCHOLOGIE bringt dich weiter

Doris Dörrie: "Understatement ist interessanter als Protzerei"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Leidenschaft für Geschichten hat Doris Dörrie schon als Kind entdeckt. Ihre Eltern haben der Schriftstellerin viel mitgegeben, was sie für ihren Erfolg bestens gebrauchen konnte - " sehr viel, von dem ich heute noch zehre", sagt die 64-Jährige im Interview mit PSYCHOLOGIE bringt dich weiter (Heft 06/19 ab morgen im Handel, www.psychologiebringtdichweiter.de). "Zum Beispiel haben sie meine drei Schwestern und mich in dem festen Glauben erzogen, dass alle Menschen gleich sind. Dass Erfolg schön, aber nicht wichtig ist. Dass Understatement interessanter ist als Protzerei", so die gebürtige Hannoveranerin. Doch es ging zuhause nicht nur um die großen Themen: Die Eltern haben auch la dolce vita und die Liebe zur Literatur 'gelehrt': "Dass man das Leben feiern sollte und dennoch ab und zu jammern darf. Dass Bücher lebensrettend sein können und ein Campari eine schöne Farbe hat, wenn man ihn gegen das Licht hält."

Die Mutter einer Tochter sagt von sich selbst, dass sie "sehr gut" durch die Pubertät gekommen sei. "Meine Eltern deutlich weniger. Ich wurde sehr rebellisch und politisch, wobei es oft weniger um meine politische Überzeugung ging als um die coolsten Jungs." Ihr kindliches Ich beschreibt sie so: "Lernbegierig und neugierig, was ich bis heute bin und hoffentlich weiterhin bleibe. Gleichzeitig war ich ein eifersüchtiges und schüchternes Kind, was ich hoffentlich heute ein wenig weniger bin."

Beobachten, zuschauen, zuhören - das schien immer ihre natürliche Begabung zu sein: "Einen Fernseher besaßen wir nicht, und ich bezog mein Wissen über die Straßenfegerfernsehfilme aus der Zeitung und tat dann so, als hätte ich sie alle gesehen." Dörrie ist schon lange eine der höchstdekorierten Persönlichkeiten der Filmszene, außerdem ist sie Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Der Erfolg in den ganz jungen Jahren blieb ihr allerdings verwehrt: "Ich habe früh Geschichten geschrieben und sie meinen Schwestern vorgelesen, die aber wenig Interesse zeigten. Zur Tarnung schlug ich meine Geschichten in Buchumschläge ein, half aber auch nicht", so Doris Dörrie im Interview mit PSYCHOLOGIE bringt dich weiter.

PSYCHOLOGIE bringt dich weiter ist ein psychologisches Magazin mit Alltagsbezug und erscheint seit Frühjahr 2016 alle zwei Monate zu einem Copypreis von 6,50 Euro. Mit Interviews, Tests, Hintergrundgeschichten und Reportagen, die dem Leser die aktuellsten Erkenntnisse aus der Psychologie näherbringen und zeigen, wie er diese für sein Leben nutzen kann. Ein Magazin, das mit kreativen Ideen beflügelt, neue psychologische Ansätze ausprobiert, von Menschen erzählt, die Bewegendes erlebt haben - und dabei einfach Spaß macht.

Pressekontakt:



Josephine Ahlers

PSYCHOLOGIE bringt dich weiter

INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG

Tel.: 040 / 600 288 710

E-Mail: presse@inspiring-network.com

Original-Content von: PSYCHOLOGIE bringt dich weiter, übermittelt durch news aktuell