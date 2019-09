Der heißeste Transfer des Sommers ist über die Bühne

M.A.N.D.U. one life

"Gerade noch rechtzeitig vor dem 'Schließen des Sommertransferfensters' heute um Mitternacht können wir einen hochkarätigen Neuzugang verkünden: Ex-Spitzenfußballer Christian Mayrleb wechselt zu M.A.N.D.U.", freut sich der Geschäftsführer des Fitness-Lifestyle-Konzeptes M.A.N.D.U., Mario Heurix. Mayrleb, der in seiner Karriere unter anderem für Austria Wien, FC Pasching, Red Bull Salzburg und LASK Linz spielte sowie 29 Mal für die österreichische Nationalmannschaft auflief, wird im M.A.N.D.U.-Management in Linz arbeiten. Dort wird er sein Wissen aus dem Profisport an die Franchise-Nehmer weitergeben und diese aktiv begleiten. "Mit meinen Erfahrungen als Spitzensportler kann ich vor allem was Training, richtige Regeneration und Ernährung anbelangt, den M.A.N.D.U.-Coaches und Kunden viel weitergeben", sagt Mayrleb und ergänzt: "Darüber hinaus sehe ich mich in der Verantwortung bestehende Franchise-Nehmer zu betreuen und neue ins Team zu holen. Das Ziel ist ganz klar definiert: Wir wollen so viel Kunden und Franchise-Nehmer wie möglich gewinnen und viele weitere M.A.N.D.U.-Stores in ganz Österreich und Deutschland auf die Beine stellen."

Mit M.A.N.D.U. in Berührung gekommen ist Mayrleb durch die befreundeten Fußballer Oliver und Dominik Stadlbauer, die als Brüder seit einigen Jahren sehr erfolgreich einen M.A.N.D.U.-Store in Leonding betreiben. "Da bin ich hellhörig geworden und wollte es auch einmal ausprobieren. Nach einer Profikarriere sucht man eine Herausforderung, bei der man die Chance hat, Sport mit Management bestmöglich zu verbinden. Bei M.A.N.D.U. habe ich diese Gelegenheit - das ist eine Super-Kombination und genau das reizt mich." Das freut M.A.N.D.U.-Eigentümer Oliver Strauss: "Wir sind sehr glücklich mit Christian Mayrleb einen ehemaligen Weltklassefußballer und Spitzensportler im M.A.N.D.U.-Team Linz begrüßen zu dürfen." Sein Partner Philipp Kaufmann sieht dies genauso: "Ich habe ihn in seiner aktiven Zeit für seinen Torriecher bewundert - mit dem Transfer spielen wir jetzt im selben Team. Christian war schon immer ein Instinkt-Fußballer, der mit seinem 'Zug zum Tor' M.A.N.D.U. entscheidend verstärken wird." Und Heurix ergänzt: "Dass der Vertrag nun in trockenen Tüchern ist, ist für die gesamte M.A.N.D.U.-Familie großartig. Damit ist uns sicherlich der Transfercoup dieses Sommers gelungen."

Über M.A.N.D.U.

M.A.N.D.U. steht für Moments, Alive, Natural, Dimension und Ultimate. Es ist ein einzigartiges Franchise-Konzept, das die Vorteile eines Mikro-Studios, der innovativen EMS-Technologie und eines Personal-Trainers kombiniert. Der Franchise-Geber firmiert unter der Marke "M.A.N.D.U. one life GmbH" mit Sitz in Linz und bekennt sich zu einem nachhaltigen WerteManagement, welches insbesondere die Vereinbarung von Beruf und Familie umfasst. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und ist seither beim Audit berufundfamilie zertifiziert.

- 4 : Im umfassenden M.A.N.D.U.-Betreuungskonzept werden die Kunden beim Aufbau der Muskelkraft, der Ausdauer, der Ernährung und dem Feel-well betreut und begleitet. - 5 : M.A.N.D.U. ist mittlerweile in Österreich mit mehr als 50 M.A.N.D.U.-Stores Marktführer und auch international in Deutschland, Frankreich, Chile und den USA mit Standorten vertreten. - 15: In nur 15 Minuten einmal die Woche trainiert der Kunde mit der hocheffizienten EMS-Technologie (Elektro-Muskel-Stimulation). - 656: M.A.N.D.U. kombiniert das Training aller 656 Muskeln und misst den Erfolg mit der innovativen Ganzkörperanalyse unter Einsatz der InBody-Waage. - 2012: Die "M.A.N.D.U. one life GmbH" wurde als Franchise-Geber gegründet. - 400.000 : Bei M.A.N.D.U. werden im Jahr mehr als 400.000 Trainings absolviert.

