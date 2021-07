ABOUT YOU GmbH & Co. KG

SHYX - exclusive for ABOUT YOU

Fashion Online Shop lanciert Kollektion mit Content Creator Kayla Shyx

Hamburg (ots)

ABOUT YOU und Kayla Shyx, eine der erfolgreichsten deutschen Youtuberinnen, lancieren die erste Kollektion ihrer gemeinsamen Brand, die am 2. Juli 2021 unter dem Namen "SHYX - exclusive for ABOUT YOU" auf aboutyou.com erhältlich ist. Die 53-teilige Kollektion ist inspiriert von Kaylas ganz persönlichem Style mit Einflüssen aus den 90er und 2000er Jahren.

Kayla Shyx ist nahbar, sie ist authentisch und sie ist selbstbewusst. Genau diese Werte soll auch die neue Brand "SHYX - exclusive for ABOUT YOU" vermitteln, um junge Menschen zu ermutigen und zu inspirieren. Das Besondere an der Kollektion: Die Youtuberin hat ihre lockere Art in den Designprozess stark einfließen lassen, sodass die Styles vor allem auf den Wünschen ihrer Community basieren und zu all denen passen, die sich auch mit Kaylas Werten identifizieren. Langfristig soll Shyx zu einer der Go-to Brands Deutschlands heranwachsen.

Als Style Queen und Content Creator hatte Kayla von Anfang an ganz klare Vorstellungen zu ihrer ersten, eigenen Kollektion: "Mir ist es super wichtig, dass sich die SHYX-Outfits zu unterschiedlichsten Anlässen tragen lassen. So kann meine Community zu jeder Tageszeit Spaß an meiner Kollektion haben und gleichzeitig der eigenen Persönlichkeit Ausdruck verleihen und sich wohlfühlen." Die 53 Styles konzentrieren sich auf drei Themenwelten: Soft Girl, Casual Streetstyles und Night Out. Auffällige Prints, Strasssteine und Accessoires, wie ein Bucket Hat im Cherry Print, wecken Erinnerungen an die ausgelassenen 90er Jahre. Die Farbpalette gleicht dem Besuch im Süßigkeitenladen: Sie umfasst sowohl softe Töne wie Hellblau, Mint und Flieder, als auch kräftiges Pink und Rot.

ABOUT YOU entwickelt damit erstmals eine Capsule Collection mit einer Youtuberin: "Wir sind immer wieder auf der Suche nach ganz besonderen Personalities, um unseren Kunden die Chance zu geben, den individuellen Style ihres Vorbilds nachzushoppen. "Wir freuen uns sehr, mit Kayla erstmals eine Youtuberin in die ABOUT YOU Family aufzunehmen. Mit "SHYX - exclusive for ABOUT YOU" möchten wir langfristig eine neue Go-to Brands für selbstbewusste junge Frauen entwickeln." erklärt Carolin Westphal, Senior Project Manager Capsule Collections bei ABOUT YOU.

"Kayla war und ist schon immer eine ganz besondere Persönlichkeit - wahnsinnig zielstrebig und inspirierend. Als Management ist es unsere Aufgabe diese Kreativität und Energie in die richtigen Bahnen zu lenken. Dabei freuen wir uns sehr mit ABOUT YOU einen Partner zu haben, der sie in ihren Ideen stärkt, motiviert und professionell zur Seite steht.", so Mario Schmidt, Inhaber der Agentur Trismile und Manager von Kayla Shyx.

Die Kampagne wurde im Daylight Fotostudio von ABOUT YOU produziert unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen. Um die funky Vibes der Kollektion einzufangen, konzentriert sich das Shooting-Konzept auf ein farbiges und fröhliches Setting und spielt somit gekonnt auf die girly Farbwelt, die flauschigen Materialien und Retro-Accessoires der Kollektion an.

Die 53 Kollektionsteile von sind ab dem 2. Juli 2021 im Onlineshop von ABOUT YOU in den Größen 34 bis 42 und kosten zwischen 19,90EUR und 89,00EUR.

Hochauflösendes Bildmaterial zur Kampagne und Freisteller können hier heruntergeladen werden.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an.

Original-Content von: ABOUT YOU GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell