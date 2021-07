ABOUT YOU GmbH & Co. KG

Naketano-Gründer startet neues Label FLI PAPIGU

Erfolgreichster Start einer neuen Marke in der Geschichte von ABOUT YOU

- Soziales Business Modell: Alle Gewinne werden gespendet - NAKETANO-Gründer bleibt Erfolgskonzept treu und bietet sehr hohe Qualität zu fairenPreisen an - flipapigu.de nutzt die E-Commerce-Infrastruktur der ABOUT YOU Commerce Suite

Mit dem Launch von FLI PAPIGU im Mai 2021 auf aboutyou.com verzeichnet der Fashion Online Shop den erfolgreichsten Start einer neuen Marke in der Geschichte von ABOUT YOU. Die Streetwear Marke ist für die Jungen, Junggebliebenen und Aktiven, die eine Marke suchen, die für mehr als nur Fashion steht. Die hochwertig produzierten Styles sind Allrounder in zeitlosen Designs. Sie überdauern Trends, sind langlebig und schonen somit auch Ressourcen.

FLI PAPIGU rückt an die Stelle von NAKETANO und überzeugt nicht nur durch lässigen Minimalismus, sondern auch durch einen ausgezeichneten Qualitätsstandard. Das Brand verfolgt das Konzept: Qualitative Mode zu fairen und attraktiven Preisen. In der Produktion legt FLI PAPIGU großen Wert auf eine verantwortungsbewusste Herstellung und verzichtet ausnahmslos auf Materialien tierischen Ursprungs.

Darüber hinaus verfolgt FLI PAPIGU außerdem ein besonderes, soziales Business Modell: Ziel ist es, langfristig nicht nur einen hohen Qualitätsstandard zu angemessenen Preisen anzubieten, sondern ebenfalls mit den erwirtschafteten Mitteln soziale Projekte zu fördern, anstatt Gewinne an Gesellschafter auszuschütten oder Anteile zu verkaufen.

Die Kollektion ist seit Beginn an exklusiv auf aboutyou.com und zusätzlich auf der eigenen Website flipapigu.de erhältlich. Der flipapigu.de Webshop wird über die ABOUT YOU Commerce Suite betrieben. Somit ist FLI PAPIGU nicht nur erfolgreicher Partner des Fashion Online Shops, sondern auch wichtiger Kunde und Nutzer der Software "ABOUT YOU Commerce Suite" und nutzt weiterhin die ABOUT YOU Marketing & Operations Services.

Die minimalistische Kollektion verfügt über Womens- und Menswear und besteht aus coolen Basics, wie Sweatshirts, Sweatjacken, Hosen und auch Jumpsuits. Die Farbnuancen sind sehr zurückhaltend und umfassen verschiedenste Farben wie Grau, Schwarz, Marineblau, ein kühles Grün, aber auch ein sanftes Gelb. Somit lassen sich alle Styles perfekt in den Alltag integrieren, unterstreichen eine dezente Coolness aber auch einen monochromen Look.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an.

