ABOUT YOU Awards 2021: Das Voting startet!

Live-Show auf ProSieben mit Chiara Ferragni, Tupoka Ogette und Zoe Wees

Hamburg (ots)

- AYAs 2021 erstmals als Live-Übertragung auf ProSieben am 20. Mai um 23:00 Uhr - Die AYA Academy zeichnet relevante Influencer und Persönlichkeiten in den Kategorien Style, Sports, Business, Empowerment und Digital Art aus - Die Umsetzung der einzigartigen Show findet in fünf Städten Deutschlands mit striktem Hygienekonzept und ohne Zuschauer statt - In diesem Jahr mit dabei: Tupoka Ogette, Chiara Ferragni, Zoe Wees, Cro, Lena Gercke, Riccardo Simonetti und viele mehr - Start des Nominee-Votings am 6. Mai 2021 auf aboutyou-awards.de

Die größte Award Show der Influencer-Szene im deutschsprachigen Raum geht am 20. Mai 2021 in die vierte Runde: ABOUT YOU präsentiert die ABOUT YOU Awards 2021 mit einem überraschenden und innovativen Konzept unter dem Motto #morethanattitude. Erstmalig wird die Award-Verleihung live auf ProSieben ausgestrahlt, sodass Zuschauer und Fans die Show hautnah miterleben können. Das Voting startet am 6. Mai 2021 auf aboutyou-awards.de.

Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Substanz und moralische Vorbilder für die Gesellschaft immer mehr an Relevanz gewinnen, besonders auf Social Media. In diesem Jahr möchte der Fashion Online Shop mit den ABOUT YOU Awards vor allem die Digital Creators der Social Media Szene würdigen, die ihre eigene Reichweite nutzen, um Großes und nachhaltige Veränderung voranzutreiben. In den Kategorien Style, Sports, Business, Empowerment und Digital Art werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die bedeutsame Impulse und Inspiration liefern, denn heutzutage zählen authentische Inhalte mehr als reine Fassade oder Selbstdarstellung für schnelle Likes. Dieser Anspruch steht auch über den ABOUT YOU Awards 2021 als Vision und Maßstab: #morethanattitude.

In diesem Jahr fokussiert sich der Online-Pionier auf ein dezentralisiertes Konzept mit verschiedenen Hubs in den Städten Köln, Berlin, München, Hamburg und Leipzig. So kommen die ABOUT YOU Awards direkt zu den Nominees und Presentern.

Live aus Köln moderiert aus dem Central Hub Jeannine Michaelsen die diesjährigen Awards und verleiht unter anderem die Ehrenpreise. Besondere Highlights für die Zuschauer sind die Live-Performances des Ausnahmetalents Zoe Wees und Rapper Cro, sowie die Anti-Rassismus-Trainerin Tupoka Ogette, die berühmte Unternehmerin Chiara Ferragni und Businessfrau und Model Lena Gercke. In den weiteren Category Hubs befinden sich die Presenter der jeweiligen Kategorien sowie die Nominees und ein Social Face, das die Zuschauer live auf Instagram an der Show teilhaben lässt. Die Nominees der einzelnen Categories wurden im Vorfeld von der ABOUT YOU Awards Academy* ausgewählt, dessen Chairman in diesem Jahr Influencer-Ikone Riccardo Simonetti ist.

Die Style-Kategorie wird in diesem Jahr von dem Influencer-Couple Stefanie Giesinger und Marcus Butler in Berlin präsentiert, nominiert sind hierfür das kreative Multitalent Mogli, der Photoshop-Künstler und Gründer des Vintage Shops Nine Tees Leon Taube sowie die Stilikone Julia Dalia. Für die Kategorie Business, die in München von Joko Winterscheidt präsentiert wird, stehen dieses Jahr die Amorelie-Gründerin und Unternehmerin Lea-Sophie Cramer, der Unternehmer und OMR Gründer Philipp Westermeyer und der Kopf hinter dem Streetwear-Label 6PM Achraf zur Wahl. In Hamburg werden gleich zwei Awards verliehen: In der Kategorie Empowerment, für die die Feministin und Body Image Aktivistin Melodie Michelberger, der "Gender-Messias" Tarik Tesfu und die Unternehmerin und Influencerin im Bereich Politik und Nachhaltigkeit Louisa Dellert nominiert sind. Präsentiert wird die Kategorie von Chairman und Idol of the Year 2019 Riccardo Simonetti. Der Hamburger Starkoch Tim Mälzer vertritt in diesem Jahr die Kategorie Sports, für die drei Top-Sportler nominiert sind: die Schwimmerin Yusra Mardini, der Mountainbiker und Freerider Fabio Wibmer sowie der Double HipHop-Dance-World-Champion Majid Kessab. Der Award für Digital Art wird von dem Musiker und Designer Bill Kaulitz in Leipzig verliehen. Zur Wahl stehen hier die Künstlerin und Illustratorin Josephine Rais, der 3D Künstler Philip Lück und der Visual Artist und Motion Designer Philipp Basler. Ab dem 6. Mai bis zum 20. Mai können alle Fans für ihre Nominees unter aboutyou-awards.de voten.

Die gesamte Live-Produktion wird durch eine breit angelegte Social Media Kampagne unterstützt und auf allen digitalen Kanälen, wie Instagram, YouTube, Tik Tok, Twitch und Facebook verlängert. Die ABOUT YOU Awards, die zum ersten Mal live stattfinden, versprechen unter anderem auch eine vielfältige Interaktion zwischen TV und Social Media. Das Konzept der AYAs 2021 wird als Live-Produktion unter strengster Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts und ohne Zuschauer umgesetzt.

ABOUT YOU bedankt sich bei allen Partnern: Nike, Hermes, Urban Classics, Rotkäppchen, Schweppes, Crocs, Beans Brothers Friends, Steigenberger und John Reed.

*die ABOUT YOU Awards Academy: Alle ehemaligen Nominees, Presenter und Juroren

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an.

