Berlin (ots) - Sprachtherapien per App, maßgeschneiderte Prothesen aus dem 3D-Drucker oder Konfrontationstherapien mithilfe von Virtual Reality: Keine Zukunftsmusik, sondern smarte Ideen aus Deutschland, die den Wandel in der Gesundheitsbranche zeigen. Diese und fast 190 weitere Ideen stellten sich dem diesjährigen Wettbewerb der Health-i Initiative unter Schirmherrschaft von Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Die Initiative von TK und Handelsblatt zeichnete am Vorabend die drei besten Bewerber 2017 in Berlin mit dem Health-i Award aus.

Innovativ und inspirierend: Die Gewinner des Health-i Awards

Für die drei Kategorien "Junge Talente", "Start-ups" und "Unternehmen" gingen insgesamt 189 Bewerbungen ein, von denen die Jury drei Gewinner kürte. Rund 200 Gäste aus Gesundheit, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien folgten der feierlichen Verleihung der Preise in der Berliner Musikbrauerei.

In der Kategorie "Junge Talente" setzte sich das Team neolexon um Mona Späth und Hanna Jakob durch. Die Doktorandinnen der Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie (EKN) verfügen sowohl über praktisch-therapeutische als auch wissenschaftliche Erfahrung. neolexon ist ein individuelles und digitales Sprachtherapiesystem, das Therapeuten unterstützt und Patienten, beispielsweise nach einer Hirnschädigung (z.B. Schlaganfall) die Möglichkeit zum unbegrenzten, eigenständigen Üben gibt.

Den Sieg in der Kategorie "Unternehmen" sicherte sich die Plattform esanum um Dr. Tom Renneberg. Mediziner finden beim Ärztenetzwerk esanum Hintergrundwissen zu tausenden von seltenen Krankheiten und erhalten zusätzlich Zugriff auf die Medikamenteninformationen der Gelben Liste.

Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich die vier Start-ups LIME medical, Medipee, midge medical und PeakProfiling beim Live-Pitch - dabei hatten sie jeweils drei Minuten Zeit um Jury und Publikum zu überzeugen. Am Ende gelang dies PeakProfiling am besten, die nun den begehrten Health-i Award ihr Eigen nennen dürfen.

Strahlende Siegerin in der Sonderkategorie "Persönlichkeit des Jahres" wurde Prof. Dr. Marie-Luise Dierks, Leiterin der Patienten-Universität Hannover. Unter dem Motto "Gesundheit für jedermann" bringen sie und ihr Team der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) interessierten Laien, Patienten und deren Angehörigen die Grundlagen der medizinischen Forschung näher - ein deutschlandweit einzigartiges Konzept.

Die digitale Transformation weiter vorantreiben: Der Health-i Innovationstag

Eine weitere Plattform für neue Erkenntnisse bot am 7. November bereits der Innovationstag der Health-i Initiative - in diesem Jahr eine Kombination aus Barcamp und Start-up-Pitch, zu dem die Techniker und das Handelsblatt rund 70 E-Health-Experten in den Health Innovation Port in Hamburg geladen hatten. In kreativer Atmosphäre entstand ein Wissensaustausch, mit dem Ziel, die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter voranzutreiben.

Stimmen des Gala-Abends

"Die Finalisten des Health-i Awards stellen Altes in Frage und schaffen Neues. Dies ist an den Lösungsansätzen der diesjährigen Nominierten und Sieger deutlich zu erkennen. Als Mitinitiator der Health-i Initiative formulierten wir unseren Anspruch zunächst als eine Art Vision vor dem Hintergrund der Digitalisierung des Gesundheitsbereiches. Heuten sehen wir zum zweiten Mal Gründer und Macher, die ihre Ideen für ein smartes Gesundheitswesen bereits um-setzen und so das Leben besser machen." (Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe)

"Ich habe mich sehr gefreut, weil unser Konzept, das wir seit zehn Jahren verfolgen, damit sich Patienten besser im Gesundheitssystem zurecht finden, ausgezeichnet wird und für ein wichtiges Bildungsprojekt mediale Aufmerksamkeit entsteht." (Prof. Dr. Marie-Luise Dierks)

"Wenn die Ideen, die wir dieses Jahr beim Health-i dabei hatten bald auch den Patienten zur Verfügung stehen, ist schon einiges gewonnen. Ich hoffe, zukünftig können wir das Tempo für Innovationen in unserem Gesundheitswesen noch steigern." (Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse)

