Klett Gruppe

Reyhan Sahins aka Dr. Bitch Rays neues Buch "Yalla, Feminismus!" erscheint am 21. September

Stuttgart (ots)

Lady Bitch Ray, hat ein ungewöhnliches, kraftvolles und vielseitiges Buch über Feminismus geschrieben. Als promovierte Linguistin, alevitische Muslimin und provokante Rapperin spricht sie über weibliche Sexualität, den Islam und Antirassismus wie keine andere. Als Frau im wissenschaftlichen Universitätsbetrieb, als türkisch-muslimische Alevitin oder als Rapperin in der männlich dominierten Hip Hop-Szene wird sie immer wieder auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Diskriminierung konfrontiert. Reyhan Sahin steht für einen neuen Feminismus, der sich der eindimensionalen Fixierung auf die weiße westliche Frau entgegenstellt und sich für Selbstermächtigung und Entscheidungsfreiheit für alle Menschen einsetzt. In einer Sprache, in der sich Ghettoslang und wissenschaftliche Analyse nahekommen, zeigt sie, wo in Sachen Gleichberechtigung die großen Diskrepanzen liegen. Lady Bitch Ray engagiert sich für Frauensolidarität, bricht mit Sex-Tabus und macht deutlich, dass sich Kopftuch, Modebewusstsein und Feminismus keineswegs ausschließen.

"Yalla, Feminismus!" erscheint am 21. September bei Tropen.

Pressekontakt:

Katharina Wilts

Presse (Leitung)



Klett-Cotta - Tropen - Hobbit Presse

Rotebuehlstraße 77

70178 Stuttgart

Tel.: 0711-6672-1258

k.wilts@klett-cotta.de

www.klett-cotta.de



Stuttgart HRB 1890 - UST-IDNr. DE 811 122517

J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

Geschäftsführer: Dr. Andreas Falkinger, Philipp Haußmann, Tom

Kraushaar, Verleger: Dr. Michael Klett

Original-Content von: Klett Gruppe, übermittelt durch news aktuell