Crocs lanciert LiteRide[TM], die neueste Innovation im Bereich der Komfort-Technologie

Frankfurt (ots) - Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), globaler Marktführer im Bereich Freizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder, gibt heute den weltweiten Launch von LiteRide[TM] bekannt, seiner bislang innovativsten Komfort-Technologie. "Teils Wissenschaft, teils Magie": LiteRide[TM] ist ein revolutionäres, dichtzelliges Material, das Crocs in seiner Mission nach ultimativem Komfort bestärkt. Es bietet optimalen Support und ein weiches Tragegefühl zum Einsinken.

Das LiteRide[TM]-Material spielt die Hauptrolle in der gleichnamigen Kollektion, die sportive Styles und trendbewusste Silhouetten mit dem legendären Crocs-Komfort vereint, den unsere Kunden erwarten. LiteRide[TM]-Material ist 40 % weicher und 25 % leichter als Croslite[TM], das originale Crocs Komfort-Material.

"Komfort wandelt sich für den Kunden immer mehr von einem 'Kann' zu einem 'Muss'. In unseren Augen ist LiteRide[TM] die Antwort auf diese Entwicklung.", so Michelle Poole, Crocs Sr. Vice President of Global Product and Marketing. "Unsere LiteRide[TM] Komfort-Technologie ist perfekt für alle, die sich den ganzen Tag hindurch wohlfühlen oder ihren Freizeitlooks einen stilvollen Blickfang verpassen möchten."

In der aktuellen Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2018 bietet die LiteRide[TM]-Kollektion eine Vielzahl an Produkten für Damen und Herren, die im Einklang mit der steigenden Beliebtheit von Athleisure stehen. Die LiteRide[TM]-Kollektion umfasst folgende Modelle: Clog, Slide, Sandal, Flip, Slip-On, Lace, Pacer und Mule.

Die LiteRide[TM]-Kollektion ist jetzt auf crocs.de und in ausgewählten Stores weltweit erhältlich, von 39,99 EUR für den LiteRide[TM] Slide bis 69,99 EUR für die Herrenversion des LiteRide[TM] Lace. Der LiteRide[TM] Clog ist für 49,99 EUR erhältlich.

"LiteRide[TM] ist leichter, weicher und flexibler als alles, was wir je entwickelt haben. Croslite[TM] steht noch immer im Zentrum unserer Komfort-Story und ist essenziell für unsere klassischen Modelle. Doch wir erhöhen den Einsatz und bieten unseren Kunden innovativen Komfort.", berichtet Michelle Poole. "Unsere LiteRide[TM]-Technologie garantiert nicht nur höheren Komfort, sondern auch neue, geradlinige Designs, die den modernen Crocs-Style perfekt verkörpern. Kurz gesagt: Wir glauben an stetige Innovation, damit sich unsere Kunden bei jedem Schritt wohlfühlen."

