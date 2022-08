125 Jahre Abtei / Erfolgreich von der Klostermedizin bis in die Moderne

Abtei

Erfolgreich von der Klostermedizin bis in die Moderne

Herrenberg

Es ist das Jahr 1897 - in Deutschland findet das erste Eishockeyspiel statt, das Riesenrad im Wiener Prater nimmt seinen Betrieb auf und der Bielefelder Oskar Sarhage legt den Grundstein für die Marke Abtei. 2022 feiert Abtei damit sein 125-jähriges Jubiläum und hat dabei nie seine Wurzeln in der Klostermedizin vergessen. Stattdessen kombiniert das Unternehmen heute traditionell bewährtes Wissen mit moderner Wissenschaft und innovativen Technologien, um seinen Kund*innen zu ermöglichen, die eigene Lebensqualität nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Vor 125 Jahren entdeckt der Tee- und Gewürzhändler Oskar Sarhage durch einen befreundeten Mönch die Klostermedizin für sich. Zunächst bietet er die Heilpflanzen Spitzwegerich zur Linderung von Hautproblemen oder Atemwegserkrankungen und Fenchel zur Hemmung von Entzündungen der Schleimhäute an. Je mehr Wissen er sich zur traditionellen Lehre der Klostermedizin und zu den Wirkkräften der Natur aneignet, umso größer wird auch sein Angebot - die Basis für die heutige Marke Abtei ist geschaffen.

Abtei vereint traditionelle Klostermedizin mit moderner Wissenschaft

Bei Abtei gehen natürliche oder bewährte Inhaltsstoffe mit effektiven Technologien Hand in Hand, um wirksame Produkte anbieten zu können, die die Gesundheit in allen Lebenslagen unterstützen können - daran hat sich in den vergangenen 125 Jahren nichts geändert. Gleichzeitig hat Abtei sich zu einer modernen Marke entwickelt, dabei aber stets die Verbindung zur Klostermedizin aufrechterhalten: Überliefertes Wissen wird in Arznei- und Nahrungsergänzungsmitteln sowie Medizinprodukten und Kosmetika mit moderner Wissenschaft und innovativen Technologien kombiniert, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher*innen zu unterstützen.

Hohes Vertrauen bei Konsument*innen

Ein Konzept, das funktioniert: Abtei zählt heute zu den beliebtesten Gesundheitsmarken in Deutschland und genießt höchstes Vertrauen bei den Konsument*innen. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse der Most Trusted Brands Studie von Reader's Digest: Im Jahr 2022 wurde Abtei bereits zum 17. Mal als vertrauenswürdigste Marke in der Kategorie Vitamine ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt Abtei 2022 die Auszeichnung als "Marke des Jahrhunderts" von Deutsche Standards. Damit setzt das Unternehmen eigene Standards.

Zeit für Gesundheit

Zeit für Gesundheit - dafür steht Abtei mit seinem neuen Claim. Denn: Gesundheit ist das Wichtigste und Abtei nimmt sich Zeit für die Gesundheitsfragen seiner Kund*innen. Als erfahrener Gesundheitsexperte ist es Abtei wichtig, den Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und als moderne Traditionsmarke Verlässlichkeit und Orientierung im komplexen Gesundheitsmarkt zu bieten. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Kategorien, wie z. B. Vitamine, Mineralstoffe, Ruhe und Schlaf, Bewegung und Gelenke, Haut, Haare, Nägel oder Erkältung und Abwehrkräfte, kann Abtei vielen verschiedenen Bedürfnissen der Verbraucher*innen nachkommen. Ebenso steht für das Unternehmen im Mittelpunkt, sich ausreichend Zeit für die Entwicklung seiner Qualitätsprodukte zu nehmen, um auch den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

125 Jahre Abtei - das wird gefeiert!

Das Jubiläum feiert Abtei mit einer großen 360 Grad-Kampagne. Ab Ende Juni wird der neue Jubiläums-Spot im TV zu sehen sein, weitere Aktionen - wie zum Beispiel Gewinnspiele - in den Kanälen Online und Social Media sowie am Point of Sale werden folgen.

Über Abtei

Die Marke Abtei wurde 1897 von dem naturkundlich bewanderten Tee- und Gewürzhändler Oskar Sarhage in Bielefeld gegründet. Ein befreundeter Ordensbruder führte ihn in das reichhaltige Wissen der Klostermedizin ein. Die Marke Abtei gehört zur belgischen Omega Pharma - ein Tochterunternehmen von Perrigo - einem führenden Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika, Medizinprodukten und Arzneimitteln, die zur Unterstützung und Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden beitragen. Zum Markenportfolio der Omega Pharma gehören unter anderem auch die Marken GRANU FINK, Wartner und Pencivir.

