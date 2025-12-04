Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)

Zehnkämpfer für den Arbeitsschutz gewinnen

Publikation der BG RCI "Big Points für Sicherheitsbeauftragte" erschienen

Präzision und Technik im Weitsprung, Hindernisse überwinden beim Hürdenlauf, den richtigen Moment erwischen beim Diskuswerfen und ein langer Atem für den 1.500-Meter-Lauf: Das neue Merkblatt der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Industrie (BG RCI) "Big Points für Sicherheitsbeauftragte" vergleicht die Tätigkeit von Sicherheitsbeauftragten mit dem Zehnkampf - und will Lust darauf machen, sich im betrieblichen Arbeitsschutz zu engagieren.

Sicherheitsbeauftragte spielen eine wichtige Rolle in den Unternehmen: Sie stammen aus dem Kollegenkreis, wirken in den Betrieben auf sicheres Handeln hin und helfen dank ihrer Orts-, Sach- und Fachkenntnis, Unfälle zu vermeiden. Engagement für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb ist nicht nur nützlich, sondern kann auch sportlich gesehen werden! Wie z. B. beim 100-Meter-Lauf: Wenn ein Kollege spontan auf einen Fehler aufmerksam gemacht und kurz beraten werden muss gilt es, innerhalb von Sekunden alles auf der Bahn zu geben. Nur, wer gut vorbereitet ist, kann in Sekundenschnelle das Richtige tun. Wie beim Weitsprung wird Präzision und (Gesprächs-)Technik benötigt, um Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Oder wie die Latte beim Hochsprung im Idealfall nach jedem Sprung höher gelegt wird, sollte auch das Sicherheitsniveau im Betrieb kontinuierlich verbessert werden.

Das neue Merkblatt "Big Points für Sicherheitsbeauftragte" (A 039-2) der BG RCI will auf unkonventionelle Weise Lust auf Arbeitsschutz machen. Eindrucksvolle Fotos, die Sportfotograf Lukas Schulze von Marcel Meyer (Deutscher Meister im Zehnkampf 2024) geschossen hat, humorvolle Zitate von berühmten Zehnkämpfern sowie nützliche Hinweise auf weitere Medien und ergänzende Seminare runden die Publikation ab.

Das Merkblatt richtet sich an aktuelle und künftige Sicherheitsbeauftragte und alle Führungskräfte, die ihre Sicherheitsbeauftragten würdigen und motivieren oder Mitarbeitende für diese Aufgabe gewinnen möchten. Es kann unter https://mediencenter.bgrci.de/ bestellt werden. Es ist für BG RCI-Mitgliedsbetriebe kostenlos, Nicht-Mitgliedsbetriebe zahlen 7,95 Euro. Das PDF steht zudem zum kostenfreien Herunterladen zur Verfügung.

Merkblatt A 039-2 "Big Points für Sicherheitsbeauftragte"

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)

64 Seiten

Format DIN A 5

ISBN 978-3-86825-456-3

Printversion: erhältlich im Mediencenter unter https://mediencenter.bgrci.de/

Preis: 7,95 Euro (für Mitgliedsbetriebe in einer der Betriebsgröße angemessenen Menge kostenlos)

Kostenloser Download des PDFs

