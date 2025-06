Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)

Sicherheit von Anfang an!

Junge Beschäftigte zeigten ihr Können beim Azubi-Wettbewerb der BG RCI

Die Auszubildenden der Eckart GmbH aus Hartenstein in Bayern haben den Azubi-Wettbewerb 2024/2025 der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) gewonnen. Sie belegten in der Team-Challenge den ersten Platz. Knapp 80 junge Beschäftigte aus Mitgliedsunternehmen der BG RCI stellten zwei Tage lang im sauerländischen Willingen ihr Wissen rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz unter Beweis.

Das Finale markierte den Endpunkt eines neunmonatigen Sicherheitswettbewerbs, an dem sich fast 1.400 Auszubildende aus 63 Mitgliedsunternehmen der BG RCI beteiligt hatten. In Willingen traten die sechs Teams, die in den Vorentscheidungen am besten abgeschnitten hatten, gegeneinander an. Gemeinsam mit den Siegerteams (es gab wegen Punktgleichheit zwei dritte Plätze) wurden auch die drei bestplatzierten Azubis aus der Einzel-Challenge geehrt.

Während des zweitägigen Finales lösten die teilnehmenden Azubis verschiedene Aufgaben rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Bei praktischen Übungen stellten die jungen Beschäftigten ihr Wissen, z. B. zu Erster Hilfe, Verkehrssicherheit und Brandschutz, unter Beweis. Der theoretische Teil umfasste verschiedene Quizrunden zu Themen wie "Absturzgefahren" und "Sicheres Transportieren".

Auch wenn es nur einen ersten Platz geben kann: Gewonnen haben alle Teilnehmenden. Als Siegprämien gab es Geldbeträge bis zu 600 Euro pro Azubi - und Kenntnisse im Arbeitsschutz, die ein Leben lang bleiben.

Ergebnis des Azubi-Wettbewerbs

Gewinnerteams der Team-Challenge:

1. Platz: Eckart GmbH

2. Platz: Vet Pharma Friesoythe GmbH

3. Platz: Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH und Felix Schöller GmbH & Co. KG

4. Platz: Schachtbau Nordhausen GmbH

5. Platz: Mondi Inncoat GmbH

Gewinner/in der Einzel-Challenge:

Platz: Marcus Aldenkirch, Dyckerhoff Beton Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG Platz: Bastian Schaub, Analytik Aurachtal GmbH Platz: Lucy Sutter, Adient Aerospace Seating GmbH

Über den Azubi-Wettbewerb

Eine Arbeitswelt ohne Unfälle und Erkrankungen: Das ist das Ziel der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Beim Azubi-Wettbewerb "Sicherheit von Anfang an!" der BG RCI sammeln die Sicherheitsexpertinnen und -experten von morgen schon zu Beginn ihres Berufslebens wertvolle Erfahrungen und erwerben wichtiges Arbeitsschutz-Know-how. Früh initiierte sicherheits- und gesundheitsorientierte Verhaltensmuster sind die Grundlage künftiger Präventionserfolge.

Der Azubi-Wettbewerb verläuft zweigleisig: An der Einzel-Challenge nehmen Betriebe mit nur einem oder weniger als zehn Auszubildenden teil, in der Team-Challenge starten Betriebe mit zehn und mehr Auszubildenden.

Der Azubi-Wettbewerb geht zurück auf die einstige Bergbau-Berufsgenossenschaft, die ihn zusammen mit der ehemaligen Steinbruchs-Berufsgenossenschaft durchführte. Nach der Fusion zur Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 2010 wurde der Wettbewerb fortgeführt.

Alle Teams und die Namen der Auszubildenden sowie Fotos gibt es in Kürze unter

www.bgrci-azubiwettbewerb.de.

