Vertretung Land Niedersachsen beim Bund

Livestream zur Gedenkveranstaltung des Internationalen Auschwitz Komitees aus Anlass des 81. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz

Berlin (ots -) -

Am 27. Januar 2026 erinnern Auschwitz-Überlebende weltweit an den 81. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Die offizielle Gedenkveranstaltung des Internationalen Auschwitz-Komitees findet am Sonntag, dem 25. Januar, um 11 Uhr in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund statt. An der Veranstaltung nimmt Eva Umlauf, Auschwitz-Überlebende und Präsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees, teil. Die Hauptrede hält der Niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies. Der Fernsehsender phoenix überträgt die Veranstaltung auszugsweise am Montag, 26.01.2026, in seinem Programm.

Die Veranstaltung wird live am Sonntag, dem 25. Januar 2026, um 11 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Niedersächsischen Landesregierung übertragen. Der Livestream ist unter folgendem Link abrufbar: https://youtube.com/live/wSBFHFXHBp8?feature=share

Wir stellen Ihnen nach der Veranstaltung kostenfreies Fotomaterial zur Verfügung. Anfragen dazu an Matthias Janott.

Für Rückfragen und Akkreditierungen wenden Sie sich bitte an folgende Ansprechpartner:

Christoph Heubner, Vize Präsident, Internationales Auschwitz Komitee, E-Mail: christoph.heubner@iak-berlin.de

Matthias Janott, Pressesprecher Niedersächsische Landesvertretung, E-Mail: matthias.janott@stk.niedersachsen.de; Tel.+4930400488-110

Original-Content von: Vertretung Land Niedersachsen beim Bund, übermittelt durch news aktuell

