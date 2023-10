Amrop, ein führendes globales Unternehmen für die Vermittlung und Beratung von Führungskräften, gibt die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Spanien bekannt

AMROP

Amrop, ein führendes globales Unternehmen für die Vermittlung und Beratung von Führungskräften, gibt die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Madrid, Spanien, bekannt. Diese strategische Expansion markiert einen wichtigen Meilenstein für Amrop, da das Unternehmen auf dem gesamten Wirtschaftsraum EMEA wächst und bestehende lokale Unternehmen für Führungskräftesuche herausfordert.

Unter der Leitung von Oscar Garcia Velasco, einem erfahrenen Unternehmer, der zuvor regionale und globale Unternehmen der Technologie- und Private-Equity-Branche geleitet hat, ist das Team von Amrop Spanien optimal aufgestellt, um kundenorientierte Beratungsdienstleistungen für Führungskräfte und Führungskräftesuche anzubieten. Oscar Garcia Velasco wird unterstützt durch die Partnerinnen Isabel Reija, einer Führungskraft der C-Ebene und Unternehmerin, die sich in der lokalen und regionalen Energiebranche einen Namen gemacht hat, und Carmen Tuñas, einer erfahrenen Partnerin für den Bereich Führungskräftesuche mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Branchen, wie u. a. Bankwesen, Einzelhandel, Logistik, Vertrieb und Private Equity. Das Team wird von Federico Cuneo vervollständigt, einem erfolgreichen Unternehmer und Experten für die Führungskräftesuche mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bei Amrop, der seit 9 Jahre Teil des globalen Vorstands von Amrop ist und darüber hinaus die Position als Vorsitzender der Amrop-Partnerschaft inne hatte. Federico Cuneo wird nun bei Amrop Spanien als Vorsitzender und Senior Global Partner tätig sein.

„In den letzten 3 Jahren hat Spanien das Wachstum in der Eurozone angeführt, angetrieben von strukturellen Veränderungen, Investitionen und einem dynamischen Arbeitsmarkt. In diesem positiven Wirtschaftsklima sehen wir viele Chancen, und daher ist es der richtige Zeitpunkt für Amrop, in den Markt einzutreten", erklärt Annika Farin, Vorsitzende der globalen Amrop Partnership SC. „Amrop Spanien wird von unseren starken globalen Fähigkeiten bei der Anwerbung und Bewertung von Führungskräften profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Team."

Zu den wichtigsten Dienstleistungen von Amrop Spanien gehören:

Führungskräftesuche zur Identifizierung und Einstellung von Führungskräften und hochrangigen Mitarbeitern der obersten Führungsschicht.

Führungskräfteberatung zwecks Förderung von strategischen Entscheidungsfindungen und der Unternehmensleistung.

Beratung des Vorstands und der Unternehmensführung zwecks der Verbesserung der Effizienz des Vorstands.

Nachfolgeplanung zum Aufbau robuster Pipelines mit hochtalentierten Mitarbeitern.

Im Dienste seiner Kunden wird Amrop Spanien traditionelle Methoden zur Bereitstellung von Talentlösungen durch die Anwendung von KI-basierten Technologien stärken und so die Art und Weise revolutionieren, mit der die Branche der Führungskräftesuche in Spanien operiert. Dadurch werden Prozesse beschleunigt, die Entscheidungsfindung wird verbessert und die Effizienz für unsere Kunden wird gesteigert.

„Unser Engagement für Spitzenleistungen und unser starker Fokus auf Kundenzufriedenheit sind unser Wegweiser für unsere Geschäftstätigkeiten in Spanien", fügte Oscar Garcia Velasco, Managing Partner in Madrid, hinzu. „Unser Team bereichert den spanischen Dienstleistungssektor für Führungskräfte mit einem innovativen und energiegeladenen Ansatz. Wir sind hier, um mit spanischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Spitzenkräfte anzuwerben und zu fördern und letztendlich Wachstum und Erfolg in Spanien und Lateinamerika voranzutreiben, wo Amrop bereits ein Marktführer ist."

Amrops neue Geschäftsadresse in Madrid ist C. José Abascal 56, 2da. planta, 28003, Madrid, Spanien.

Besuchen Sie www.amrop.es

Informationen zu Amrop

Amrop ist ein globales Beratungsunternehmen für Führungskräfte und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftesuche, Vorstands- und Führungsberatung an. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Unternehmen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von „Leaders For What's Next" – und das über Ländergrenzen hinweg und auf Märkten in aller Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika an 68 Standorten in 55 Ländern tätig.

