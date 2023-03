"Unser Hof": Cheyenne Ochsenknecht und Landwirt Nino Sifkovits bekommen eigene Reality-Serie auf Sky

Hamburg (ots) - Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, legt Wert auf dezente Kleidung in britischem Stil. "Wenn ich abends via TV bei so vielen Menschen zu Gast bin, dann ist es mir wichtig, dass sich niemand an der Kleidung stört", sagte Koll dem stern in einem Interview aus Anlass seines 65. Geburtstags am ...

mehr