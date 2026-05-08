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Personalie: Pierre Bühler wechselt von Fressnapf zu Das Futterhaus und übernimmt Leitung Vertriebsregion Mitte/Süd

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Elmshorn (ots)

Pierre Bühler hat zum 1. April 2026 die Position Leitung Vertriebsregion Mitte/Süd bei der Das Futterhaus Unternehmensgruppe übernommen. In dieser Funktion verantwortet er die operative Weiterentwicklung des gesamten Franchisesystems und der Vertriebsorganisation in der Region Mitte/Süd. Eine ähnliche Position bekleidete Pierre Bühler bereits bei seinem bisherigen Arbeitgeber Fressnapf.

Pierre Bühler verfügt über langjährige Erfahrung im Einzelhandel und Franchisevertrieb. Der gelernte Einzelhandelskaufmann begann seine berufliche Laufbahn bei Lidl. Anschließend war er in leitenden Vertriebsfunktionen unter anderem für Tedi, Takko und Woolworth tätig. Vor seinem Wechsel zu Das Futterhaus arbeitete er rund acht Jahre für Fressnapf, zuletzt als National Sales Manager.

"Pierre Bühler bringt umfangreiche Erfahrung im Franchise- und Vertriebsmanagement sowie fundierte Branchenkenntnisse mit. Wir sind überzeugt, dass er unsere Franchisepartner mit seiner Kompetenz entscheidend bei der Weiterentwicklung ihrer Standorte unterstützen wird", sagt Alexander Stübler, Vertriebsleiter Deutschland bei Das Futterhaus.

Das Futterhaus hat sein Vertriebsgebiet in Deutschland in die Regionen Nord sowie Mitte/Süd gegliedert. Die Region Nord wird von Eike Möller verantwortet. Die regionalen Vertriebsleitungen berichten an Alexander Stübler.

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