Grillfürst geht mit Eintracht Frankfurt in die nächste Runde

Fußball-Weltmeister von 1990 Uwe Bein freut sich auf die neuen Eintracht-Grillprodukte von Grillfürst

Bad Hersfeld (ots)

Fußball ohne Grillen ist wie Fernsehen ohne Bild. So sieht das auch der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 1990 Uwe Bein. Als überzeugter Grillmeister stöbert er regelmäßig durch den Verkaufsraum von Grillfürst in Bad Hersfeld. Insbesondere seitdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt eingegangen ist. Als Spieler lief er 150 Mal für den hessischen Bundesligisten auf und trug den Adler mit Stolz auf der Brust. Mittlerweile trägt er das Wappen im Herzen und lebt für seinen Verein. Das zeigt er auch gerne, wenn er im heimischen Garten an seinem Grillfürst Gasgrill in Eintracht Frankfurt-Edition steht und für Familie und Freunde das perfekte Grillmenü zaubert. "Mit dem Adler auf der Haube und den rot beleuchteten Knöpfen macht das Grillen gleich doppelt so viel Spaß", sagt Bein.

Produktvielfalt im Adler-Look

Mittlerweile wurde die Eintracht Frankfurt-Produktpalette um einige Highlights erweitert. Eintracht-Fans können nun an Modellen mit drei, vier, fünf und sechs Brennern in schwarz oder im Edelstahl-Design das perfekte Steak grillen. Darüber hinaus ist es ihnen ab sofort möglich, auch mit passendem Zubehör Flagge zu zeigen. Auch der Terrassenboden wird vom Eintrachtadler auf der rutschfesten und abwaschbaren Bodenmatte geschützt. Das perfekte Geschenk für jeden Eintracht-Fan ist das Grillbesteck-Geschenkset. Auf Zange, Wender und Gabel aus Edelstahl ist das Eintracht-Emblem geschmackvoll und dezent verewigt.

Weltmeister am "Eintracht-Grill"

Für den einstigen Frankfurt-Spieler Uwe Bein haben die neuen Produkte doppelten Wert. "Ich erinnere mich immer wieder gerne an meine aktive Zeit bei der Eintracht. Mittlerweile kann ich meine beiden Leidenschaften Fußball und Grillen verbinden und gleichzeitig jedem zeigen, wie sehr ich hinter der Eintracht stehe", so Bein. Deshalb ziert der Adler auch sein Grillthermometer. Dank der Funkeigenschaft kann er bei Fußballspielen vor dem Fernseher mitfiebern und gleichzeitig das Grillgut draußen im Blick behalten. "Mit der Ausrüstung kann die neue Saison kommen und ich freue mich jetzt schon darauf, den Grill anzuwerfen."

Die Produkte sind ab Montag, 27. Juli, in den Filialen in Bad Hersfeld, Kassel und Gründau sowie ab sofort im Internet unter www.grillfuerst.de erhältlich. Im Zeitraum vom 27. Juli bis 1. August gibt es bei jedem Kauf eines Eintracht-Produkts eine Grillschürze als Eintracht-Edition gratis dazu. Das Angebot gilt pro Einkauf und nur solange der Vorrat reicht in den Filialen in Bad Hersfeld, Kassel und Gründau.

