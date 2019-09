Etsy

Etsy ernennt Youtuberin Jelena Weber zur Markenbotschafterin

New York/Berlin (ots)

Ab September 2019 präsentiert Jelena Weber für Etsy Trends & Produkte und erzählt Geschichten aus der Community

- Etsy launcht langfristige Kooperation mit Youtuberin, Moderatorin, DIY-Influencerin und Working Mum Jelena Weber als Markenbotschafterin - Eine neue Youtube-Serie auf Jelenas Kanal stellt Etsy-Shops aus der deutschen Etsy-Community vor - Neben Shops und Trends stellt Jelena Weber neue Produkte rund um die Plattform www.etsy.com vor

Etsy, der globale Marktplatz für einzigartige, kreative Produkte, gibt den Start einer langfristigen Kooperation mit Youtuberin Jelena Weber als Markenbotschafterin bekannt. Ab September 2019 spürt Jelena Weber neue Trends bei www.etsy.com auf und stellt Etsy-Verkäufer und ihre Shops vor.

Ein neues Video-Format auf ihrem Youtube Kanal Jelena porträtiert Etsy-Verkäufer, gibt Einblicke in kreative Prozesse und kurze Tutorials zum Thema DIY, Nachhaltigkeit, Upcycling und Wohnen. Begleitet von persönlichen Gesprächen über Inspiration, Design-Trends und die Menschen hinter der Idee auf dem deutschen Etsy-Blog.

"Die Zusammenarbeit mit Etsy passt für mich perfekt. Nicht nur, dass ich schon öfter auf der Plattform einzigartige und handgemachte Produkte geshoppt habe. Mich interessiert die Geschichte hinter dem Produkt! Was treibt kreative Menschen an, wo sind ihre Herausforderungen und was inspiriert Menschen dazu einen Kaffeebereiter aus Beton herzustellen? Daneben liegen mir Themen wie Nachhaltigkeit und Upcycling sehr am Herzen - auch da sehe ich große Schnittpunkte!"

Mit über 71.000 Followern auf Youtube erreicht Jelena Weber mit ihrer praktisch-charmanten Art nicht nur seit Jahren Fans der DIY-Bewegung, sondern beweist auch großes Trendgespür und Handwerksgeschick, wenn es um die Einrichtung und Gestaltung ihrer eigenen vier Wände geht. Im Interview auf dem deutschen Etsy-Blog beantwortet die frisch ernannte Etsy-Markenbotschafterin, was sie an der Handmade-Bewegung so sehr fasziniert und wie sie ihre Leidenschaft mit Familie verbindet. In den USA setzt Etsy bereits erfolgreich auf die frische Interpretation von Trends durch Trend-Expertin Dayna Isom Johnson. Mit Jelena Weber als Markenbotschafterin setzt die Kreativplattform Etsy weiter auf die lokale Stärkung der Handmade- und Vintage-Community in Deutschland.

Hier geht es zum Interview mit Jelena Weber auf dem deutschen Etsy Blog: https://blog.etsy.com/de/?p=43122

Link zum YouTube-Kanal von Jelena Weber: https://www.youtube.com/channel/UCX6eII-PtOL_NwIK-d5YsJQ

Bild: Nadine Stenzel https://nadinestenzel.de

