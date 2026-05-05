Pro Campus-Presse

Der Pro Campus-Presse Award 2025 geht nach 14 Jahren wieder an "Ottfried" aus Bamberg

Remagen (ots)

Der Pro Campus-Presse Award 2025 für die beste deutschsprachige Studierendenzeitung geht nach Bamberg. Die Studierendenzeitschrift "Ottfried" wiederholt ihren Erfolg von 2011.

Platz 2 geht an "Akrützel" aus Jena. Über den 3. Platz kann sich die Zeitschrift von und für Medizinstudierende aus Innsbruck, "Medicus", freuen.

"Gute Mischung, klares, lebendiges Layout, gute Themen und Texte - der Ottfried macht Lust auf Lesen." - bringt es Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor beim Handelsblatt, auf den Punkt.

Besonders der Pesto-Test hat es den Jurymitgliedern angetan: So attestiert Georg Meck, Chefredakteur Focus und Focus Money, den Bambergern diesbezüglich "Nutzwert auf sympathischste Art". Katharina Skibowski, Initiatorin der Pro Campus-Presse und Chefredaktion Medienhaus Rommerskirchen gefällt besonders die abwechslungsreiche Heftmischung. Pauline Ammon, Redakteurin beim Vorjahresgewinner Ruprecht, lobt den hohen Nutzwert für Studierende und die spannende Themenwahl. Christoph Farkas, Chefredakteur Zeit Campus, und Oliver Wurm sind sich einig: Der "Ottfried" arbeitet mit sehr guten Illustrationen, besticht mit kraftvoller Covergestaltung und überzeugt insgesamt mit hochprofessionellem und luftigem Layout.

"Akrützel hat Mut zu Humor und den Mut, anzuecken", so Robert Hofmann, freier Journalist aus Berlin und Vorstandsvorsitzender von Freischreiber. Besticht schon "Ottfried" mit hervorragend gestaltetem Titel, so halten Georg Meck und Oliver Wurm das Cover der "Akrützel"-Ausgabe für das stärkste in dieser Award-Runde.

"Klare Haltung, gutes Design, überzeugende Typo". Dazu kommen gute Recherchen, die Christoph Farkas hervorhebt. "Akrützel hat Ideen und spricht gute politische Themen an", so Hans-Jürgen Jakobs.

"Angenehm, neu, frisch und von einer Leichtigkeit und sehr guten Lesbarkeit" - das sind die Schlagworte, die Jörg Howe, PR-Berater und Journalist, sofort in den Sinn kommen, wenn es um den "Medicus" geht. "Die Innsbrucker schaffen es, eine gute Verbindung zwischen allgemeinen und fachspezifischen Themen zu bilden", so Robert Hofmann. Tanya Falenczyk, Teamleiterin Spiegel Start, bestätigt: "Hier habe ich Texte gefunden, die ich auch lesen würde, wenn ich es nicht müsste."

Die auf der Shortlist platzierten Publikationen sind außerdem "Die kleine Advokatin" (Universität Leipzig), "Furios" (Freie Universität Berlin), "Hastuzeit" (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), "Kupferblau" (Eberhard-Karls-Universität Tübingen), "Luhze" (alle Leipziger Hochschulen), "Philtrat" (Ludwigs-Maximilian-Universität München) und "Sozusagen" (Universität Bielefeld) und gehören somit zu den zehn besten deutschsprachigen Studierendenpublikationen.

Der Pro Campus-Presse Award ist mit insgesamt 5.000,- Euro dotiert und wird zum 21. Mal vergeben. Er ist Teil der Initiative Pro Campus-Presse, die der Verlag Rommerskirchen 2004 ins Leben gerufen hat und die von Daimler Truck sowie der DHL Group unterstützt wird. Ziel der Initiative ist es, das journalistische Engagement an deutschsprachigen Hochschulen zu fördern (www.procampuspresse.de).

Mitglieder der Jury:

Pauline Ammon (Redaktion Ruprecht, Vorjahresgewinner), Tanya Falenczyk (Teamleiterin Spiegel Start), Christoph Farkas (Chefredakteur Zeit Campus), Robert Hofmann (Freier Journalist & Vorstandsvorsitzender von Freischreiber/Berufsverband freier Journalisten), Jörg Howe (PR-Berater und Journalist), Hans-Jürgen Jakobs (Senior Editor Handelsblatt), Martina Kix (Teamleiterin Ressort Meinung, Spiegel), Georg Meck (Chefredakteur Focus), Philipp von Mettenheim (von Have Fey Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB), Pedro Muñoz (Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit & Marke, DHL Group), Ulric Papendick (Direktor Kölner Journalistenschule), Aycha Riffi (Leitung Grimme-Akademie), Katharina Skibowski (Geschäftsführerin Medienhaus Rommerskirchen) und Oliver Wurm (Medienbüro Oliver Wurm).

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