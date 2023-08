Pro Campus-Presse

Der Elements Sonderpreis der Initiative Pro Campus-Presse und Evonik geht in seiner dritten Runde nach München.

Prämiert wurden Artikel aus Studierendenmedien, die sich mit den Themengebieten Forschen und Wissen in einem naturwissenschaftlichen Kontext beschäftigen und diese zielgruppengerecht darstellen.

Der Artikel "Autostädte - ein hypothetischer Rückblick aus dem Jahr 2045" aus der Ausgabe des Reisswolfs vom Oktober 2022 von Paul Bachmann ist der Gewinner der diesjährigen Sonderpreis-Runde. Der Artikel in der Zeitschrift der Studierenden der Fachrichtung Maschinenwesen der TU München überzeugt die Juroren mit dem Mut des Autors, "eine andere Erzählperspektive einzunehmen, ein relevantes Thema aufzugreifen und den durchaus meinungsstarken Text mit nachprüfbaren Fakten zu untermauern. Gleichzeitig wurde der Text auch grafisch interessant aufbereitet." - so Christoph Bauer, External Communications beim Sponsor Evonik.

"Es ist immer schön, wenn Studierende den Mut haben, ein bisschen um die Ecke zu denken. Paul Bachmann verbindet einen kreativen Ansatz mit Recherche und schreibt das Ganze vergnüglich auf. Finde ich geil." - schwärmt Robert Hofmann, selbst Gründer einer Studierendenpublikation, Absolvent der Deutschen Journalistenschule und aktuell Redakteur beim Vice Magazin.

"Ein gelungenes Zusammenspiel von Form, Inhalt und Gestaltung. Der Autor findet einen kreativen Zugang zu einem zeitgemäßen Thema, indem er uns aus der Zukunft auf die Gegenwart blicken läßt. Die Illustratorin Nathalie Kayser baut dem sehr gut geschriebenen und faktenreichen Text mit ihren tollen Illustrationen die verdiente zeichnerische Bühne. Dass beide als Team gut harmonieren, zeigt sich auch in den anderen Kolumnen der 'Nachgedacht'-Reihe." - so Jurymitglied Oliver Wurm.

Auf Platz 2 landet der Artikel von Laura Kübler "Wenn der Beat einsetzt",der im Juli 2022 in der Berliner Furios erschienen ist. "Ein spannendes Thema mit interessanten O-Tönen von gut ausgewählten Gesprächspartnern und überraschenden Informationen mit Aha-Effekt sind die Erfolgsfaktoren dieses Beitrags." - meint Jan Strahl, Chefredakteur der Content-Marketing-Agentur loved. Robert Hofmann weiß nach der Lektüre des Textes, warum die Nähe zu Anderen weniger stört, wenn er Musik hört. "Lebensweltlich, gut geschrieben und interessant. Das ist Wissenschaftsjournalismus."

Platz 3 geht an Lars Walsleben mit seinem Artikel "Luzides Träumen - Wachsein im Schlaf", erschienen im Semesterspiegel Münster, im September 2022. "Eine moderne und kontroverse journalistische Annäherung an ein faszinierendes Thema. Wer wird nach der Lektüre dieses Textes nicht auch einmal versuchen, in einen luziden Traum einzutauchen?" - fragt sich Jan Strahl. Katharina Skibowski, Initiatorin der Initiative Pro Campus-Presse und Geschäftsführerin des Medienhauses Rommerskirchen lobt: "Mir hat besonders gut gefallen, dass am Schluss des Artikels die Frage gestellt wird, ob man jetzt wirklich auch noch seine Träume optimieren muss."

Der Pro Campus-Presse Elements Sonderpreis ist Teil der Initiative Pro Campus-Presse, die der Verlag Rommerskirchen 2004 ins Leben gerufen hat und die von Evonik, ARAG und Deutscher Post DHL unterstützt wird.

Ziel der Initiative ist es, das journalistische Engagement an deutschsprachigen Hochschulen zu fördern. Insgesamt winken im Rahmen des Sonderpreises wieder zusätzliche Preisgelder von insgesamt 1.000 Euro.

Mitglieder der Sonderpreis-Jury:

Christoph Bauer, Leitender Redakteur Externe Kommunikation bei Evonik, Textchef Elements und Elements digital

Robert Hofmann, Redakteur bei Vice und Chefredakteur von Reportagen.fm

Katharina Skibowski, Geschäftsführerin Medienhaus Rommerskirchen

Jan Strahl, loved GmbH

Oliver Wurm, Oliver Wurm Medienbüro

