Advent in Kärnten: Zeit für gemeinsame Herzensmomente

Auf der Südseite der Alpen werden wertvolle Urlaubstage zu unvergesslichen Momenten mit seinen Liebsten: Ob an den winterlichen Seen, inmitten tief verschneiter Berge oder entlang glanzvoller Städte und Täler - jedes Adventerlebnis in Kärnten birgt besondere Schätze. Es sind Augenblicke der Verzauberung, der Ruhe und Besinnlichkeit, die für vorweihnachtliche Glücksmomente sorgen.

Die Adventzeit in Kärnten entführt in eine stimmungsvolle Welt voller Traditionen, besinnlicher Klänge und malerischer Landschaften. Auf der sonnigen Südseite der Alpen laden zwölf einzigartige Adventerlebnisse dazu ein, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Ob am See, in den Bergen oder in historischen Städten, stets umgeben von beeindruckenden Kulissen bieten traditionelle Weihnachtsbräuche und Kärntner Kulinarik stimmungs- und genussvolle Momente. Eine Vielzahl der Orte liegen nicht weit voneinander entfernt, was den Besuch mehrerer Märkte ermöglicht. Die einzelnen Erlebnisse sind gut erreichbar und eine sanfte Mobilität vor Ort ist gewährleistet.

Städtischer Adventzauber in Klagenfurt und Villach

In der historischen Renaissance-Altstadt von Klagenfurt schafft der Christkindlmarkt auf dem Neuen Platz rund um den Lindwurmbrunnen eine einladende Atmosphäre zum Flanieren. Das „Hafenknistern“ im winterlichen Lendhafen-Viertel bietet ein weihnachtliches Ambiente mit wärmenden Feuerschalen, Kunsthandwerk und einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Vor der Kulisse des Freilichtmuseums Maria Saal nahe der Landeshauptstadt können Besucher bei einem Rundgang traditionelles Brauchtum und altes Handwerk erleben. Wer noch Geschenke sucht, wird in Villach - „der Stadt im Licht“ fündig. Rund um die Villacher Stadtpfarrkirche - dessen Turm wie eine leuchtende Kerze über die Dächer der Stadt hinweg strahlt - finden sich rund 30 Aussteller ein. Der Rathausplatz Villachs verwandelt sich in eine glitzernde Eislauffläche und die herzlichen Gastgeber der Kulinarik-Hütten laden anschließend zur gemütlichen Einkehr ein.

Weihnachtszauber an Kärntens Seen

Der Wörthersee mit den Orten Velden, Pörtschach, Maria Wörth und dem Pyramidenkogel entfaltet im Winter ein unvergleichliches Panorama. Der Veldener Advent, auch als „Engelstadt“ bekannt, verzaubert mit schwimmendem Adventkranz und einem Adventmarkt direkt vor dem Schlosshotel. Viele der Erlebnisse sind im Rahmen des Kinderadvents speziell für die Jüngsten gestaltet. Im Advent-Seedorf Pörtschach wartet beim Stillen Advent ein besinnliches Erlebnis mit traditionellem Handwerk und Kärntner Chorgesang. Ein Lichterpfad und romantische Fackelwanderungen zur lebenden Krippe sorgen für eine besondere Atmosphäre, während das Christkindlschiff mit Flaschenpost kleine Gäste begeistert. Der Pyramidenkogel, der höchste Holzaussichtsturm der Welt, bietet eine spektakuläre Aussicht auf die verschneite Seenlandschaft. Am Fuße des Aussichtsturms lädt der Weihnachtsbazar zum Verweilen ein, während der Kirchenadvent entlang der Halbinsel Maria Wörth mit seiner familiären Atmosphäre bezaubert. Am Millstätter See erleben Besucher eine Reise durch die Zeit. Der Millstätter Lichtweg, ein 2,3 km langer Pfad, verwandelt Plätze in zauberhaftes Licht und lässt Bäume wie die 750-jährige Linde im Innenhof des Stifts Millstatt als sprechenden Feenbaum zauberhafte Geschichten erzählen. Begleitet von kuratierten Lichtinterventionen des international renommierten Künstler-Kollektivs OchoReSotto, entsteht hier ein faszinierendes Erlebnis, in dem Kunst und Licht die AdventZEIT am See zum Leben erwecken. Ein magisches Erlebnis sind zudem die Adventschifffahrten am Millstätter See und Wörthersee, bei denen die festlich geschmückten Orte bequem vom Wasser aus erreicht werden können.

Südlicher Bergadvent

In Bad Kleinkirchheim präsentiert sich der Kirchheimer Advent mit seinem feierlichen Weihnachtsdorf. Hier finden sich regionale Kulinarik, Kunsthandwerk sowie ein Eislaufplatz, während die umliegenden Pisten und Thermen für Erholung und Winterspaß sorgen.

Der Katschberger Adventweg auf 1.700 Metern Höhe begeistert mit einer verschneiten Berglandschaft. Neben der Winterwanderung über den Wichtelweg, welche auch mit der Pferdekutsche absolviert werden kann, wartet anschließend ab der Pritzhütte der zwei Kilometer lange Katschberger Adventweg. Dort genießt man wärmenden Tee an den zahlreichen, kostenlosen Teestationen und lauscht alten Adventliedern, während die Jüngsten in den Bastelstuben weihnachtliche Überraschungen zaubern dürfen.

Umringt von schneeweißen Gipfeln lädt der Mallnitzer Bergadvent zu einem echten und traditionellen Adventerlebnis in die Nationalpark Region Hohe Tauern. Der Adventweg erstreckt sich auf einer Länge von 3,5 Kilometer und an den Adventwochenenden findet ein Weihnachtsmarkt statt, der neben kulinarischen Köstlichkeiten auch Handwerkskunst bietet. Das bunte Angebot für Kinder rundet das Programm mit Rodelteppich, Vorlesestube, betreutes Basteln, Christkindlpostamt und einer Modelleisenbahn vielfältig ab. Die Anreise mit der Bahn wird empfohlen, da der Rundweg direkt am Bahnhof Mallnitz-Obervellach beginnt.

Vorweihnachtliche Urlaubstage lassen sich in Kärnten ideal mit unvergesslichen Winteraktivitäten verbinden. Hier kann man die Hektik des Alltags getrost für einige Zeit hinter sich lassen und dem besonderen Winterglück folgen, welches man nahezu überfall findet: Beim Sonnenskilauf über die sanften, breiten Pisten der schneesicheren Skigebiete. In gemütlichen Badehäusern, beheizten Seebädern sowie in den wohltuenden Thermalbädern. Beim ausgelassenen Lachen inmitten einer Rodelfahrt. Während man mit Eislaufschuhen über die zugefrorenen Seen gleitet, oder die Seele beim Schneeschuhwandern baumeln lässt. Die Winter- und 3-Tages-Advent Kärnten Card bieten zusätzlich eine Vielzahl an Erlebnissen und Vorteilen.

Advent in Kärnten www.kaernten.at/advent

