Diese Woche bei "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Autounfall von Elvis' Sohn Martin

Martin hat einen Unfall mit seinem neuen BMW

Ela und Beate auf der Bundesgartenschau in Mannheim

Neue Folgen ab dem 26. August: Montag bis Freitag um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

Endlich starten die neuen Folgen! In dieser Woche stehen einige Unternehmungen an: Ela und Beate besuchen die Bundesgartenschau, Elvis und seine Söhne sind auf einem Motorsportevent und Carmens Familie schlendert über die Mannheimer Mess. Elvis' Sohn Martin ist mächtig stolz: Er fährt jetzt einen BMW und hat kurz darauf seinen ersten Autounfall. Petras Familie möchte nach dem Umzug nach Dessau nun doch wieder zurück in die Benz-Baracken. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI.

Für Elvis' Sohn Martin ist vor Kurzem ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Autoliebhaber ist nun stolzer Besitzer eines BMWs. Wenig später der große Schock: Der Fahranfänger hat einen Autounfall. Doch der 19-Jährige hat Glück im Unglück und wurde nicht verletzt. Dafür wurde sein BMW in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden ist größer als ursprünglich gedacht, deshalb muss Autokenner Elvis die Reparatur den Profis überlassen.

Ela und Beate besuchen die Bundesgartenschau in Mannheim. Während sie die Pinguine bestaunen, werden sie von einem Zuschauer entdeckt. Der hat für die Freundinnen ein nettes Angebot parat - eine fast zwei Kilometer lange Rundfahrt mit den sogenannten Gondolettas über den Kutzerweiher. Elvis und seine Söhne Luka und Martin besuchen ein Monstertruckevent in Hockenheim. Die Auto-Stunt-Show begeistert die Vier ebenso wie die Monstertrucks. Und nicht nur das, am Ende darf Elvis sogar einsteigen und mitfahren. Carmen und ihre Jungs besuchen die Mannheimer Mess, ein großes Volksfest. Nicht nur Fahrgeschäfte werden angesteuert, auch für den daheimgebliebenen Dieter wird ein Mitbringsel besorgt.

Michael möchte bei Petra nachhören, wie es mittlerweile in Dessau für die Familie läuft. Vor einem Monat hat der selbstständige Hausmeister der Familie geholfen nach Sachsen-Anhalt zu ziehen. Mittlerweile bereut die 53-Jährige den Umzug zutiefst und sieht sich bereits nach einem neuen Zuhause für ihre Familie in Mannheim um.

Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert. Die neuen Folgen werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - ab dem 26. August, montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

