Weltdiabetestag 2020: Ascensia Diabetes Care lässt Danke sagen

"Diabetesberaterinnen und Diabetesberater machen den Unterschied" - so lautet das offizielle Motto der IDF (International Diabetes Federation) zum diesjährigen Weltdiabetestag. Ascensia Diabetes Care, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Diabetesversorgung und Hersteller der Blutzuckermesssysteme der CONTOUR®-Reihe, unterstützt diese Kampagne und würdigt ebenfalls im Rahmen des Weltdiabetestages 2020 die bedeutende Rolle, die Diabetesberaterinnen und Diabetesberater für Menschen mit Diabetes spielen. In 23 persönlichen Videos ist festgehalten, wie sich weltweit Menschen mit Diabetes bedanken. Ab dem 14. November 2020 sind die Videos auf den Social-Media-Kanälen und der globalen Website www.ascensia.com/wdd2020/ von Ascensia Diabetes Care zu sehen.

Diabetesberater/innen: Schlüsselrolle im Leben von Menschen mit Diabetes

Ascensia hat weltweit Menschen mit Diabetes dazu aufgerufen, zu erzählen, wie ihre Diabetesberaterin ihnen geholfen hat, und mit einem Brief ihre Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Die Kampagne will die Schlüsselrolle stärken, die Diabetesberater/innen in vielen Bereichen von Diabetes - von der Diagnose und Prävention bis hin zur Behandlung der Erkrankung - spielen. 23 inspirierende Videos zeigen das Verfassen dieser emotionalen Briefe. Stellvertretend für Deutschland steht Kathi Schanz, bei der im Jahr 2012 Typ 1 Diabetes diagnostiziert wurde. Ihre jetzige Diabetesberaterin hatte sie kennengelernt, kurz nachdem sie von ihrer ersten Schwangerschaft erfuhr. "Als Frau mit Typ 1 Diabetes empfindet man nicht nur große Vorfreude, sondern man macht sich viele Sorgen", erzählt die junge Youtuberin. "Du hast dich für mich ins Zeug gelegt und gekämpft, dass ich möglichst schnell mit den neuesten Geräten ausgestattet werde," bedankt sie sich bei ihrer Diabetesberaterin. "Du als meine Diabetesberaterin hast mir den Rücken gestärkt, mir Halt und Kraft gegeben und mich durch die gesamte Schwangerschaft begleitet", so die heutige 2-fach Mama und Deutsche Meisterin im Tischtennis. Kathi betreibt und managt seit der ersten Schwangerschaft ihren eigenen YouTube Kanal "Diabeteswelt".

Diabetesberater/innen als treue Begleiter

Rob Schumm, Präsident von Ascensia Diabetes Care, betont die wichtige Rolle von Diabetesberater/innen: "Nach Angaben der IDF haben rund 9 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung Diabetes, wobei viele von ihnen ihren Zustand primär selbst managen. Diabetesberater/innen sind oft die erste und manchmal auch die einzige medizinische Fachkraft, die sie im Zusammenhang mit ihrem Diabetes sehen."

"Die Videos zeigen wirklich, dass Diabetesberater/innen einen ganz besonderen Platz in den Herzen derer einnehmen, denen sie geholfen haben. Dies gilt insbesondere für die frühen Kontakte unmittelbar nach der Diagnose, die für viele lebensverändernd sein können. Auffallend ist, dass bei vielen an dieser Kampagne teilnehmenden Menschen die Diabetesberater/innen von Anfang an bis heute an deren Seite geblieben sind und durch das Labyrinth des Diabetes helfen."

Bitte beteiligen Sie sich und zeigen auch Sie Ihre Unterstützung! Sie sind herzlich eingeladen, die Videos via Facebook, Twitter und Instagram zu teilen oder zu kommentieren. Alle Videos sind auch unter www.ascensia.com/wdd2020/ zu sehen.

Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle erhalten Sie im Internet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia Diabetes Service unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/50 888 22.

Über Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.

Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter Integrität führen zu können.

Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 31 Ländern.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.diabetes.ascensia.de.

Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unter www.diabetes.ascensia.de/aktuelles/presse.

Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Vertrieb der Contour Next Blutzuckermessgeräte

Alle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können von Menschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter 0800 50 88 822 (kostenfrei) auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail (info@ascensia.de) gegen Beantwortung und Zurücksendung eines Fragebogens kostenfrei bestellt werden. Weitere Informationen zu den Geräten erhalten Sie auch in Apotheken und dem Fachhandel.

Pressekontakt:

Dr. Silvia Kuper-Theodoridis, European Marketing Lead

Tel. +49 214 32294522

E-Mail: silvia.kuper-theodoridis@ascensia.com

