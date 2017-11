Weltdiabetestag 2017: Ascensia Diabetes Care ehrt inspirierende Frauen

Das Portrait aus Deutschland zeigt Kathrin Schanz, aktive Diabetes-"Vloggerin" (Youtube: "Diabeteswelt") und Deutsche Tischtennismeisterin 2016 sowie Botschafterin der "Deutschen Diabetes-Hilfe, Menschen mit Diabetes". Foto: Ascensia Diabetes Care (Contour® Next Systeme /Privat) Kathrin Schanz. Der Abdruck... mehr Bild-Infos Download

Leverkusen (ots) - Der diesjährige Weltdiabetestag steht im Zeichen von "Frauen und Diabetes". Anlässlich des heutigen Aktionstages veröffentlicht Ascensia Diabetes Care als führender Hersteller von Blutzuckermesssystemen 30 Portraits von inspirierenden Frauen, die jeweils einen entscheidenden Beitrag in der Weiterentwicklung der Diabetesversorgung leisten. Mit dieser Aktion unterstützt Ascensia Diabetes Care die Botschaften der International Diabetes Federation (IDF) und macht auf das Thema Diabetes aufmerksam.

Die Portraits der Frauen aus aller Welt wurden von verschiedenen Künstlern auf einem Tablet (z.B. iPad) gemalt. Sie werden heute online und über Social Media veröffentlicht, um möglichst viele Menschen dazu einzuladen, den Weltdiabetestag 2017 zu unterstützen. Ab heute sind die Portraits sowie Videos, die die Entstehung der einzelnen Bilder zeigen, auf der Ascensia Diabetes Care Facebook-Seite, Twitter und Instagram sowie unter http://www.ascensia.com/wdd2017 zu sehen. Sie zeigen Patientinnen, Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, Pflegekräfte sowie Angestellte von Ascensia Diabetes Care und Panasonic Healthcare. "Wir freuen uns sehr, den Weltdiabetestag 2017 zu feiern, in dem wir diese beeindruckenden Frauen vorstellen, die einen maßgeblichen Einfluss auf dem Gebiet des Diabetesmanagements hatten und weiterhin haben werden", sagt Michael Kloss, Präsident und CEO von Ascensia Diabetes Care. "Als Diabetes Care Unternehmen sind wir stolz darauf, aktiv dabei zu helfen, auf die Erkrankung aufmerksam zu machen. Wir hoffen, dass die Portraits dieser inspirierenden Persönlichkeiten am heutigen Tage einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten werden."

Das Portrait aus Deutschland: Kathrin Schanz - Diabetes-Vloggerin und Leistungssportlerin

Das Portrait aus Deutschland zeigt Kathrin Schanz, aktive Diabetes-"Vloggerin" und Deutsche Tischtennismeisterin 2016. Kathrin ist Typ-1 Diabetikerin und erhielt ihre Diagnose 2012. "Die Diagnose Diabetes war für mich ein riesiger Schock", erzählt Kathrin. "Wäre es nach meinen Ärzten gegangen, wären weder Leistungssport noch eine Schwangerschaft möglich gewesen - davon rieten sie mir deutlich ab." Ihr Diabetes spielte für sie bis 2014 nur eine untergeordnete Rolle: "Ich war keine "gute" Diabetikerin, bis ich erfuhr, dass ich schwanger bin. Es hat einfach alles verändert. Mein Hba1c verringerte sich von 8,3 auf 5,4 und ich begann online nach 'Typ-1 Diabetes' und 'Schwangerschaft' zu suchen." Als Kathrin in Deutschland kein Videomaterial von anderen Betroffenen dazu fand, nahm sie selber Kamera und Mikrofon in die Hand und teilt seitdem als "Vloggerin" ihre Erfahrungen auf ihrem Videoblog "Diabeteswelt" auf YouTube, Instagram und Facebook, um Menschen mit Diabetes dabei zu ermutigen, ein aktives Leben mit ihrem ständigen Begleiter zu führen. Erst nach der Diagnose erreichte sie auch im Spitzensport Höchstleistungen und wurde 2016 Deutsche Meisterin im Tischtennis. Mittlerweile ist Kathrin Mutter einer Tochter und zeigt, dass nicht nur trotz, sondern gerade wegen der Erkrankung alles möglich ist.

Kathrin ist außerdem Botschafterin der "Deutschen Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes" und engagiert sich bei Vorträgen und Events zum Thema Diabetes - immer mit dem Ziel, Mut und Motivation zu verbreiten.

"Die außergewöhnlichen Leistungen der Frauen unserer Kampagne sind unglaublich und sie alleine haben bereits einen enormen Beitrag im Bereich Diabetes geleistet", so Kloss. "Trotzdem sollten wir am heutigen Tage auch nicht die Frauen vergessen, die nicht Teil dieser Kampagne sind. Die Frauen, die für diese Kampagne ausgewählt wurden, stehen stellvertretend für Millionen von Patientinnen, Ärztinnen, Krankenschwestern, Wissenschaftlerinnen, Pflegekräfte und Frauen, die sich für Menschen mit Diabetes einsetzen. Sie alle arbeiten unermüdlich jeden Tag daran, die Behandlung und das Management von Diabetes zu verbessern."

Das Ziel: Besserer Zugang für Frauen in der Diabetesversorgung

Das Motto des diesjährigen Weltdiabetestages weist darauf hin, dass Diabetes trotz der Fortschritte der vergangenen Jahre weiterhin ein ernstes globales Gesundheitsproblem für Frauen darstellt. Mit dem diesjährigen Thema möchte die IDF auf die Bedeutung eines erschwinglichen und gleichberechtigten Zugangs für Frauen zu Pflege und Bildung aufmerksam machen. Derzeit lebt weltweit eine von zehn Frauen mit Diabetes. Schätzungen zu Folge wird die Anzahl von insgesamt 199 Millionen Patientinnen auf ca. 313 Millionen im Jahr 2040 steigen.(1) Viele der Betroffenen haben keinen Zugang zu Bildung, Behandlung oder Versorgung. Die Folge: Schlechtes Diabetesmanagement, das zu ernsthaften Komplikationen führen kann.

