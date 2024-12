appinio GmbH

10 Jahre Appinio: Vom Hamburger Startup zur globalen Marktforschungsplattform mit über 3.000 Kunden weltweit

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die globale Marktforschungsplattform Appinio feiert sein zehnjähriges Jubiläum. 2014 wurde Appino in Hamburg mit der Mission gegründet, qualitativ hochwertige Marktforschung schneller und zugänglicher zu machen, um Unternehmen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Heute ist das Unternehmen das schnellstwachsende Marktforschungsunternehmen Europas, erhebt täglich Millionen Meinungen und ist in über 190 Märkten aktiv. Appinio ist seit fünf Jahren profitabel und seit 2023 B-Corp zertifiziert. Diese Reise hat das Tech-Unternehmen außerdem ohne jegliches Venture Capital geschafft.

Ohne Venture Capital zum schnellst wachsenden Marktforschungsunternehmen Europas

3.000 Kunden weltweit

2025: Weiterer Ausbau mit KI geplant

"Die letzten zehn Jahre haben gezeigt, wie entscheidend eine klare Vision für die Entwicklung eines innovativen Produkts ist. Unser Ziel war es, Marktforschung zugänglicher zu gestalten - automatisierter, qualitativ hochwertiger und praxisnäher. Dieser Ansatz hat sich bewährt. Heute helfen wir weltweit über 3.000 Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, und haben uns als verlässlicher Marktforschungspartner bewiesen", sagt Max Honig, CEO von Appinio.

Zehn Jahre, zahlreiche Meilensteine: 2.900 % Umsatzwachstum in fünf Jahren

2014 gegründet, konnte Appinio bereits 2015 seinen ersten namenhaften Kunden gewinnen: Jägermeister. 2019 erreichte das Unternehmen die 1-Million-Marke und wurde profitabel. Ab 2020 begann die internationale Expansion mit Markteintritten in Spanien und Frankreich, gefolgt von den USA und England im Jahr 2021. Heute beschäftigt das Unternehmen über 260 Mitarbeiter aus 35 Nationen und erzielt einen Jahresumsatz von 30 Millionen US-Dollar (ca. 28,2 Millionen Euro) - was einer Umsatzsteigerung von 2.900 % in nur fünf Jahren entspricht.

Vom Startup zum globalen Tech-Unternehmen - mit Künstlicher Intelligenz (KI)

In nur zehn Jahren hat sich Appinio, trotz Selbstfinanzierung, von einem Startup zu einem globalen und profitablen Tech-Unternehmen entwickelt. Durch ein schlankes und anpassungsfähiges Geschäftsmodell konnte Appinio effizient skalieren, ohne Ressourcen zu verschwenden, und dabei stets die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellen. Ein entscheidender Wachstumsfaktor war der kontinuierliche Einsatz innovativer Forschungsmethoden und der Aufbau einer KI-gestützten Technologieplattform, die es ermöglicht, schnell und präzise Marktforschungsergebnisse zu liefern.

Appinio setzt Künstliche Intelligenz ein, um den Forschungsprozess einfacher und effizienter zu gestalten: Sie unterstützt bei der effektiven Erstellung von Fragebögen, der Analyse und der Zusammenfassung von Ergebnissen. Darüber hinaus trägt KI zur Qualitätssicherung bei, indem sie betrügerische Antworten erkennt. Ab 2025 plant Appinio, den Einsatz von KI weiter auszubauen - mit der automatisierten Erstellung von Reports, einem individuell trainierten Persona-Chatbot für personalisiertes Feedback für Appinio-Kunden sowie automatisierten Tests mit Ergebnisprognosen.

"Unser starker Fokus auf Innovation und der enge Austausch mit unseren Kunden sind wesentliche Treiber unseres Erfolgs. Wir haben uns immer auf das konzentriert, was unsere Kunden wirklich brauchen: schnelle, zuverlässige Marktforschungsergebnisse in hoher Qualität, eine benutzerfreundliche Plattform und kompetente Beratung durch unsere Research Consultants", erklärt Max Honig, CEO von Appinio.

Nachhaltiges Wachstum gepaart mit sozialer Verantwortung

Neben nachhaltigem Wachstum stehen für Appinio noch weitere Ziele im Fokus: Seit 2023 ist das Unternehmen B-Corp zertifiziert und vereint Wirtschaftlichkeit mit sozialem und ökologischem Engagement. Als B-Corp verpflichtet sich Appinio, über seine sozialen und ökologischen Auswirkungen transparent zu berichten. Darüber hinaus spendet Appinio 1 % seines Umsatzes für Wiederaufforstung. Zudem erhalten Kunden, die gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wie beispielsweise der Nachweis einer B-Corp-Zertifizierung, einen Bonus von 10 % auf ihre Aufträge.

Über Appinio

Appinio ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das eine KI-gestützte Insights-Plattform mit Expertenberatung kombiniert. In über 190 Märkten aktiv, liefert Appinio umsetzbare Consumer Insights in Echtzeit und unterstützt Unternehmen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Appinio setzt wissenschaftlich fundierte, innovative Forschungsmethoden ein, um reale Ergebnisse mit höchster Genauigkeit vorherzusagen. Mit über 3.000 Kunden weltweit ist Appinio das am schnellsten wachsende Marktforschungsunternehmen Europas. Das Unternehmen wurde 2014 von Jonathan Kurfess (Chairman), Max Honig (CEO) und Kai Granaß (CTO) gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.appinio.com/de/.

Original-Content von: appinio GmbH, übermittelt durch news aktuell