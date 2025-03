Pronova BKK

Ohne Druck von außen

Tipps für die Fastenzeit

Leverkusen (ots)

Der muslimische Ramadan hat begonnen und auch die christliche Fastenzeit steht vor der Tür. Für viele Menschen bedeutet dies nicht nur eine Gelegenheit zur Achtsamkeit und zum Verzicht, sondern auch eine Zeit, in der der soziale Druck spürbar zunimmt. Ob im Freundeskreis, bei der Familie oder in den sozialen Medien - die Erwartungen an unser Verhalten können oft belasten und zu Unsicherheit führen. Wie geht man also mit diesem Druck um, ohne die eigenen Ziele aus den Augen zu verlieren?

Wir sind ständig von äußeren Einflüssen umgeben, die uns zu bestimmten Verhaltensweisen oder Entscheidungen anregen. Die Fastenzeit ist hier keine Ausnahme. "Während dieser Zeit haben viele das Gefühl, dass alle anderen fasten oder sich zum Beispiel gesund ernähren, was den eigenen Entschluss, sich nicht bewusst zurückzuhalten oder zu verzichten, in Frage stellen kann", stellt Sandra Hambloch-Dick, Ökotrophologin bei der Pronova BKK, fest. Dies könne zu einem Gefühl der Isolation oder des "Nicht-Dazugehörens" führen, besonders wenn man den eigenen Weg anders geht oder sich für eine weniger strenge Fastenpraxis entscheidet.

Mit sozialem Druck umgehen: Tipps für die Fastenzeit

Fasten ist kein Muss: Wenn gefühlt das gesamte Umfeld fastet, ist es absolut in Ordnung, dies nicht zu tun. "Denn Fasten ist kein Muss - und kann auch manchmal aus gesundheitlichen Gründen nicht für alle Menschen geeignet sein", betont Sandra Hambloch-Dick. Stattdessen sollte man sich, ggf. ärztlich begleitet, die Frage stellen, warum man fasten möchte und welche persönlichen Mehrwerte es haben könnte. "Wenn jedoch schon der bloße Gedanke ans Fasten oder dessen Durchführung stresst, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die beabsichtige Form der Enthaltsamkeit nicht der richtige Weg ist."

Klare Grenzen setzen: "Die Entscheidung für oder gegen das Fasten ist eine sehr persönliche und sollte nicht von äußeren Erwartungen beeinflusst werden", ergänzt die Diplom-Ernährungsexpertin. Um dem sozialen Druck entgegenzuwirken, sei es wichtig, selbstbewusst und klar über den eigenen Standpunkt bzw. die Fastenziele zu kommunizieren. Unabhängig davon, ob es sich um gesundheitliche, spirituelle oder achtsamkeitsorientierte Gründe handelt - wer die eigenen Beweggründe kennt, könne anderen gegenüber ruhig und selbstsicher auftreten.

Fasten ist kein Wettbewerb: Gerade in der Fastenzeit kann die Versuchung, sich mit anderen zu vergleichen, groß sein. Doch jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse, Ziele und (gesundheitliche) Voraussetzungen. Was für die eine Person funktioniert, muss nicht zwingend für die andere richtig sein. Es kann daher helfen, sich nicht mit anderen zu messen und sich auf die eigenen Wünsche zu konzentrieren. Wer flexibel eigene Ziele für sich festlegt, kann eine gesunde Balance finden und die Fastenzeit bewusster als positive Erfahrung wahrnehmen.

Die Fastenzeit ist heute mehr als Nahrungsverzicht und die Möglichkeiten sind vielseitig.Ob z. B. bestimmte Genuss- oder Lebensmittel, Medienkonsum oder Gewohnheiten: Die Fastenzeit ist eine Gelegenheit, den eigenen Körper und Geist zu stärken oder auch mal etwas Neues auszuprobieren. Doch sie sollte nicht zu einer Quelle von Stress oder sozialem Druck werden. Wer sich bewusst für oder auch gegen diese Zeit entscheidet, sollte sich nicht von äußeren Erwartungen beeinflussen lassen, sondern den Fokus auf die eigenen Bedürfnisse und Ziele legen.

Weitere Hintergründe rund um Ernährungsthemen wie Fasten stellt die Pronova BKK auf ihrer Website auf pronovabkk.de/ernaehrung bereit.

Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuell