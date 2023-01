GfK Entertainment GmbH

"FIFA 23" war Europas Top-Game im Jahr 2022

Baden-Baden

Real Madrid gewann die Champions League, Argentinien wurde Weltmeister - und "FIFA 23" performte 2022 bei den Videospielen am besten. Dies zeigt eine Sonderauswertung von GfK Entertainment. Die Fußball-Simulation erobert nicht nur die Spitze der gesamteuropäischen Games-Jahrescharts, sondern war auch in allen 19 untersuchten Ländern der meistverkaufte Titel. Damit setzt sich die neueste Ausgabe der Reihe gegen das Action-RPG "Pokémon-Legenden Arceus" und den Fun-Racer "Mario Kart 8 Deluxe" durch, die in neun bzw. acht Regionen die Top 3 knacken.

Ebenfalls eine ausgezeichnete Form legte 2022 das Sportspiel "Nintendo Switch Sports" an den Tag, das in fünf verschiedenen Ländern (Deutschland, Italien, Niederlande, Österreich, Spanien) das Podium besteigt. Sehr gut schneiden außerdem noch "Horizon Forbidden West" (Schweden, Slowakei, Tschechien), "Gran Turismo 7" (Portugal, Slowakei, Tschechien), "FIFA 22" (Polen, Slowenien, Ungarn), "God of War Ragnarök" (Dänemark, Ungarn) und der "Landwirtschafts-Simulator 22" (Polen, Slowenien) ab.

"FIFA 23" landet Games-Hattrick in Deutschland

In den separat ermittelten, nach Plattform unterteilten deutschen Games-Jahrescharts holt "FIFA 23" das Triple auf PS5, PS4 und Xbox One. Die Silbermedaille geht an "Horizon Forbidden West" (PS5, PS4) bzw. "FIFA 22" (Xbox One). In der Xbox Series-Hitliste räumen "Elden Ring" und "Call of Duty: Modern Warfare II" ab, während der "Landwirtschafts-Simulator 22" und "Die Sims 4" die PC-Auswertung dominieren. Beliebteste Nintendo Switch-Produktionen sind "Mario Kart 8 Deluxe" und "Nintendo Switch Sports"; auf 3DS siegt "Pokémon Ultramond", gefolgt von "Fire Emblem Warriors".

Basis der europäischen Games-Jahrescharts 2022 sind die physischen Verkaufsdaten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.

