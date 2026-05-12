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Midea PortaSplit Cool: Perfekte Kühlung für heiße Tage und tropische Nächte

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Eschborn (ots)

Heiße Sommertage und immer häufiger auftretende tropische Nächte stellen viele Haushalte vor eine Herausforderung: die Räume heizen sich auf, der Schlaf wird zur Qual und Ventilatoren reichen oft nicht mehr aus. Gleichzeitig sind fest installierte Klimaanlagen nicht überall möglich oder gewünscht. Gefragt sind daher flexible, unkomplizierte Lösungen, die schnell für spürbare Abkühlung sorgen. Genau hier setzt die Midea PortaSplit Cool an.

Wenn Hitze zur Belastung wird

Steigen die Temperaturen über mehrere Tage hinweg, speichern Wände und Möbel die Wärme. Innenräume kühlen kaum noch ab. Besonders nachts macht sich das bemerkbar: Die Luft steht, Erholung fällt schwer. Klassische Maßnahmen stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Die Midea PortaSplit Cool wurde in Stuttgart entwickelt, um unkompliziert für schnelle und zuverlässige Abkühlung zu sorgen. Das Klimagerät ist darauf ausgelegt, sofort einsatzbereit zu sein. Statt komplizierter Montage genügt ein kurzer Aufbau in nur drei Schritten und das Gerät kann direkt kühlen. Das macht sie besonders praktisch für Wohnungen, in denen keine fest installierte Klimaanlage möglich ist, oder für Räume, die nur zeitweise genutzt werden. Die Idee dahinter ist klar: Kühlung soll im Alltag einfach funktionieren und zwar genau dann, wenn sie gebraucht wird.

Effizient kühlen und leise schlafen

Der entscheidende Unterschied liegt im Aufbau. Die Midea PortaSplit Cool arbeitet mit zwei getrennten Einheiten: einem Innen- und einem Außengerät. Dieses sogenannte Split-Prinzip sorgt dafür, dass die Wärme effektiv nach draußen abgeführt wird, ohne wieder in den Raum zurück zu gelangen. Anders als bei vielen klassischen mobilen Klimageräten mit Abluftschlauch bleibt die Kühlleistung dadurch konstant und effizient. Mit einer Kühlleistung von 2,3 kW eignet sich die Midea PortaSplit Cool für Räume bis etwa 28 Quadratmeter, also typische Wohn- oder Schlafzimmergrößen. Im direkten Vergleich zu herkömmlichen mobilen Klimageräten erreicht die Midea PortaSplit Cool eine bis zu 4-mal höhere Kühlleistung und 4-mal höhere Effizienz*. Gleichzeitig bleibt es im Raum angenehm ruhig, denn im leisen Betriebsmodus arbeitet das Gerät mit nur 38 Dezibel und ist damit kaum hörbar. So sorgt es auch in tropischen Nächten für eine angenehme Raumtemperatur, ohne den Schlaf zu stören. Dank dem Modus "Out Silent" arbeitet auch die Außeneinheit besonders leise**, um direkte Nachbarn nicht zu stören. "Wir wollten eine Lösung entwickeln, die im Alltag wirklich einfach funktioniert, ohne komplizierte Installation und ohne technische Hürden", sagt Tobias Strobel aus dem Midea Forschungs- und Entwicklungszentrum in Stuttgart. "Die PortaSplit Cool bringt genau das: schnelle, zuverlässige Kühlung."

Flexibel einsetzbar in viele Wohnsituationen

Auch bei der Bedienung setzt die PortaSplit Cool von Midea auf Komfort: Sie lässt sich per Fernbedienung oder über das Smartphone steuern. Über die App "Smart Home" kann die Temperatur bequem angepasst werden - sogar von unterwegs. Zudem ist das Gerät mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Home kompatibel und lässt sich so in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren.

Ein weiterer Vorteil ist ihre vielseitige Einsetzbarkeit: Die PortaSplit Cool eignet sich für klassische Dreh-Kipp-Fenster ebenso wie für Balkontüren oder Dachfenster - und kann auch bei Dachgauben eingesetzt werden. Damit bietet sie flexible Kühlung für ganz unterschiedliche Wohnsituationen, ohne dass aufwendige Umbauten nötig sind.

Ob im Schlafzimmer, im Wohnzimmer oder in unterschiedlich geschnittenen Räumen: Die Midea PortaSplit Cool bringt genau dort angenehme Temperaturen zurück, wo die Hitze zur Belastung wird - und macht heiße Sommertage deutlich erträglicher.

* Die PortaSplit Cool wurde unter praxisnahen Testbedingungen (Außentemperatur 32 °C/Innentemperatur 24 °C, keine Fensterabdichtung) im Vergleich zu einer tragbaren Monoblock-Klimaanlage (9000 BTU/h) getestet.

** Bei einer Außentemperatur von bis zu 30°C, ist das Außengerät lediglich 42 dB(A) leise. Dies entspricht dem dezenten Summen eines Kühlschranks.

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