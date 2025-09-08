Hisense Group

Hisense kündigt drittes FIFA World Cup™ Sponsoring an und stellt RGB-MiniLED-Technologie auf der IFA 2025 vor

Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab auf der IFA 2025 bekannt, weiterhin als offizieller Sponsor des FIFA World Cup™ zu fungieren und damit ihre langjährige Zusammenarbeit mit der FIFA seit 2018 verstärken wird.

Seit der ersten Partnerschaft mit der FIFA im Jahr 2018 hat Hisense mehrere wichtige Meilensteine erreicht: Das erste Branding bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018™, die inhaltliche Zusammenarbeit über FIFA+ im Jahr 2022, die technologische Integration in den VAR-Betrieb bei der FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2025™ und nun das Sponsoring der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026™. Jeder Schritt stärkt Hisenses globale Präsenz und deren Einsatz, das Fanerlebnis zu verbessern.

Catherine Fang, Vizepräsidentin der Hisense Group, betonte, dass jeder unvergessliche Moment mit dem richtigen Erlebnis beginnt und Hisense den Fans helfen will, diese Momente in vollen Zügen zu genießen. Sie erläuterte, dass Hisense – geleitet von vier Grundprinzipien: technologieorientiert, benutzerorientiert, intelligenter Service und kulturelle Werte – kontinuierlich die Grenzen von Bildschirmen verschiebt, von HDR über Laser-TV bis hin zu den neuesten RGB-MiniLED, und dabei eine noch nie dagewesene Bildqualität liefert. Der nutzerorientierte Ansatz sorgt für ein intensives, personalisiertes Erlebnis, bei dem sich die Fans in jedem Moment einbezogen fühlen.

Auf der IFA 2025 baut Hisense, der Erfinder von RGB-MiniLED, auf seinem CES-Debüt des 116-Zoll-RGB-MiniLED-Fernsehers mit Upgrades auf, die reinere Farben, höheren Kontrast sowie eine Helligkeit liefern, die QD-OLED übertrifft, und bekräftigt damit seine Führungsrolle bei Displays der nächsten Generation. Romy Gai, Geschäftsleiterin der FIFA, schloss sich dieser Vision an und erklärte, dass die FIFA mit Hisense zusammenarbeiten werde, um die beste Display-Technologie einzusetzen und den Milliarden Fans auf der ganzen Welt eine noch nie dagewesene Weltmeisterschaft zu bieten.

Mit dem Turnier 2026, das zum ersten Mal in drei Ländern mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, will Hisense Milliarden Wohnzimmer in Sitzplätze in der ersten Reihe verwandeln und sicherstellen, dass Fans auf der ganzen Welt das Turnier wie nie zuvor erleben und den Moment wirklich genießen können.

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll (2023 – erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um ein weltweites Publikum anzusprechen.

