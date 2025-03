LBS Immobilien GmbH NordWest

Wechsel bei der LBS Immobilien NordWest: Martin Englert folgt auf Roland Hustert

Münster (ots)

Nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der LBS Immobilien GmbH NordWest übergibt Roland Hustert zum 1. April 2025 die Geschäftsführung im Bereich Vertrieb an Martin Englert. Damit geht eine Ära zu Ende, in der Hustert maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des Unternehmens beigetragen hat.

Roland Hustert war über zwei Jahrzehnte das Gesicht der LBSi NordWest im Bereich Vertrieb. In seiner Amtszeit konnte das Unternehmen seine Marktstellung zu einem der größten deutschen Makler für Wohnimmobilien ausbauen und den Umsatz verdreifachen. Mit seinem strategischen Geschick und seiner tiefen Branchenkenntnis trieb er die enge Zusammenarbeit mit den Sparkassen voran und setzte wichtige Impulse für die Entwicklung des Immobiliengeschäfts in NRW, Niedersachsen, Berlin und Bremen in Kooperation mit den Sparkassen.

Die Nachfolge tritt Martin Englert an, der seit 2019 als Bereichsleiter der jetzigen LBS NordOst für den Sparkassenvertrieb sowie den eigenen Außendienst in Schleswig-Holstein und Hamburg verantwortlich ist. Seit Juli 2023 ist er zudem Geschäftsführer der LBSi Schleswig-Holstein. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Sparkassen-Landschaft bringt Englert ideale Voraussetzungen mit, um die erfolgreiche Entwicklung der LBSi NordWest fortzuführen.

Maik Jekabsons, bei der LBS NordWest zuständiges Vorstandsmitglied, würdigt die Verdienste von Roland Hustert und blickt optimistisch in die Zukunft: "Wir danken Roland Hustert für 20 Jahre großartige und engagierte Arbeit, mit der er maßgeblichen zum Wachstum der LBSi beigetragen hat. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Martin Englert einen Nachfolger gewonnen zu haben, der mit seiner tiefen Kenntnis der Sparkassen-Landschaft und dem motivierten Team in Münster den weiteren Ausbau des Immobilien-Geschäfts vorantreiben wird." Als Geschäftsführer Betrieb ist weiterhin Volker Goldbeck tätig.

