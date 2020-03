RKW Hessen GmbH

RKW Hessen zieht positive Bilanz für 2019 und bietet Mittelstand Perspektive für 2020

Digitalisierungsberatung klarer Spitzenreiter - Fördergelder 2020 des Landes und der EU stehen zur Verfügung - Perspektivenberatung als Soforthilfe in der Krise

Die Beratungs- und Weiterbildungsorganisation RKW Hessen GmbH schaut auf 2019 als eins ihrer besten Geschäftsjahre zurück. Die geförderten Digitalisierungsberatungen standen ganz oben im Beratungsgeschäft. Energieeffizienzberatungen und Arbeitsgemeinschaften waren 2019 nach wie vor wichtige Standbeine. Auch im Jahr 2020 werden alle Beratungsförderprogramme fortgesetzt. Attraktive Zuschüsse unterstützen Existenzgründer und mittelständische Unternehmen bei ihren wirtschaftlichen Herausforderungen. Zudem hilft das RKW Hessen in der Corona-Krise existenzbedrohten Betrieben durch eine schnelle, unkomplizierte Perspektivenberatung.

Mit Fördermitteln des Landes Hessen und des EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) können auch 2020 viele Themen und Projekte unterstützt werden, die hessische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) voran bringen. Das RKW Hessen ist hier Umsetzungspartner der Beratungsförderprogramme für das Hessische Wirtschaftsministerium. Es bietet Betrieben Beratungsleistungen in allen Fragen der praktischen Unternehmensführung an, nimmt seine Kunden bei der Beantragung von Beratungsförderung an die Hand und empfiehlt ihnen aus dem RKW Hessen-Beraternetzwerk einen passenden Experten für das jeweilige Vorhaben. Nicht zuletzt sorgt seine Qualitätssicherung für den Erfolg der Beratung.

Hohe Nachfrage nach Digiberatung ungebrochen

Die 18 Mitarbeitenden des RKW Hessen in Kelsterbach und Kassel haben mit ihrem Netzwerk von über 250 eingesetzten Experten im Jahr 2019 rund 1.000 Beratungsprojekte übernommen. Den eindeutigen Löwenanteil davon nehmen mit 285 die Digitalisierungsberatungen ein. Im Vergleich zu 2018 ist die Anzahl der Digi(talisierungs)beratungen um 65 Prozent angestiegen, da die Nachfrage nach Digitalisierungsunterstützung in den KMU nach wie vor ungebrochen ist. Von 2016 bis 2019 ist die Anzahl der Digiberatungen durchschnittlich pro Jahr um ca. 66 Prozent in die Höhe geschossen. Hervorzuheben ist, dass 2019 rund 55 Prozent der Digiberatungen in hessischen Vorranggebieten erfolgten. Vorranggebiete sind regional benachteiligte Regionen mit besonderem Förderbedarf, in denen Gründer und KMU höhere Fördersätze erhalten. 45 Prozent der Betriebe, die eine Digiberatung in Anspruch nahmen, haben weniger als zehn Mitarbeitende. Gerade die Kleinen müssen im digitalen Wandel aufholen, um ihre Produktivität anzuheben.

Steigerung Design und Rückgang Gründung

Das RKW Hessen hat rund 10 Prozent weniger geförderte Existenzgründungsberatungen durchgeführt als im Vorjahr (2019: 170, 2018: 189), was auf die gute Konjunktur im Jahr 2019 zurückzuführen ist. Zur Stärkung des hessischen Mittelstands sind weiterhin stark gefragt die Designberatungen, die mit einer Anzahl von 112 einen Sprung von 12 Prozent nach oben machten (2018: 100).

Relevanz von Energieeffizienzberatung weiter gesteigert

Seit 2012 ist das RKW Hessen Träger der Hessischen Initiative für Energieberatung im Mittelstand (HIEM). Im Auftrag der LandesEnergieAgentur LEA in Wiesbaden ist ein RKW Hessen-Team mit Kommunikationsmaßnahmen, Akquise von KMU und Beratungen für Energieeffizienz betraut. Im Jahr 2019 lief das sehr erfolgreich: Die Energieexperten führten vor Ort in den Betrieben mit 152 Besuchen 19 Prozent mehr kostenfreie Impulsberatungen durch als im Vorjahr (2018: 128). Diese führten zu 38 detaillierten PIUS-Beratungen (Produktionsintegrierter Umweltschutz) (2018: 35). Im Weiterbildungsbereich des RKW Hessen profitierten über 400 Fach- und Führungskräfte in 16 angebotenen Arbeitsgemeinschaften, die sich im Schnitt an 5 bis 6 Tagen im Jahr zu Workshops und Exkursionen treffen, von Know-how-Transfer und Erfahrungsaustausch auf hohem und aktuellem Niveau.

Maximale Kundenzufriedenheit

Das Beratungsprogramm des RKW Hessen schließt aus Qualitätssicherungs- und Optimierungsgründen Bewertungs- und Feedbackprozesse ein. So werden Kunden nach abgeschlossener Beratung gebeten, die Leistungen auf Fragebögen zu bewerten. Auch 2019 haben wieder deutlich über 90 Prozent die Noten "Sehr gut" oder "Gut" vergeben und damit dem RKW Hessen und seinem Beraternetzwerk ein großes Lob ausgesprochen. Über alle Kategorien - Betreuung, Beraterqualität, Beratungsablauf, Beratungsinhalte und Preis-/Leistungsverhältnis - hinweg. Nicht zuletzt empfehlen 94 Prozent der Kunden Beratung über das RKW Hessen uneingeschränkt weiter.

In der Corona-Krise anderen hessischen KMU Perspektive bieten

"Wir hatten 2019 eins der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte des RKW Hessen und konnten immens viel für die Zukunftssicherung der hessische Betriebe tun", schildert Geschäftsführer Sascha Gutzeit. "Eigentlich wollten wir im Mai 2020 in fröhlicher Runde unser 20-jähriges Bestehen in eigener Rechtsform in unseren neuen Büros in Kelsterbach feiern und mitten in einem weiteren erfolgsversprechenden Geschäftsjahr stecken. Der Jahresstart war auch aufgrund von Corona jetzt etwas holperiger als im Vorjahr. Unsere Aufgabe ist es, den hessischen Mittelstand zu unterstützen. Daher bieten wir Betrieben, die jetzt plötzlich um ihre Zukunft fürchten müssen, eine Perspektivenberatung an." Im Anschluss an diese ungeförderte Soforthilfe kann das RKW Hessen die KMU zur langfristigen Absicherung dann durch seine klassischen Beratungsangebote - größtenteils mit öffentlicher Förderung - unterstützen. Voraussichtliche Beratungsschwerpunkte, die mit Förderung auch gerade durch schwierige Zeiten helfen können, sind z.B. Finanzierung, Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel und Kredite, Vertrieb, Marketing, digitale Organisation und Beschaffungsprozesse.

Zur RKW Hessen GmbH:

Das Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen RKW Hessen GmbH wird seit dem Jahr 2000 als 100%-ige Tochter des gemeinnützigen Vereins RKW Hessen e.V. von Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen getragen. Es ist in der Tradition des seit 1921 bestehenden bundesweiten RKW-Netzes sozialpartnerschaftlich organisiert. Mit Bürostandorten in Kelsterbach und Kassel sind die 18 Mitarbeitenden als Beratungsstelle eng in die hessische Wirtschaftsförderung eingebunden. Die Aufgabe des "Mittelstandsverstärkers" ist es, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Existenzgründern qualifizierte Beratungsleistungen in allen Fragen der praktischen Unternehmensführung anzubieten - wo möglich mit Beratungsförderung durch öffentliche Mittel des Landes oder des Bundes. Hierfür stellen das hessische Wirtschaftsministerium und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Fördermittel zur Verfügung. Das RKW Hessen macht Fördermittelabwicklung einfach und arbeitet dabei mit einem Netzwerk von über 250 Experten zusammen. Wesentliche Beratungsthemen sind Digitalisierung, Existenzgründung, Unternehmensentwicklung, Fachkräftesicherung, Design sowie Nachfolge. Im Rahmen der Hessischen Initiative für Energieberatung im Mittelstand (HIEM) unterstützt das RKW Hessen zudem KMU dabei, in ihren Betrieben Energiesparpotenziale aufzudecken und zu heben. Jährlich profitieren fast 1.000 Gründer und KMU von der Beratung über das RKW Hessen. Im Weiterbildungsbereich nehmen über 400 Fach- und Führungskräfte aus allen Unternehmensbereichen an 16 Arbeitsgemeinschaften teil. Sie profitieren von Know-how-Transfer und Erfahrungsaustausch. Nicht zuletzt erschließt das RKW Hessen in praxisnahen Projekten, Workshops sowie Informationsveranstaltungen neue Potenziale für KMU.

