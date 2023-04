BARBARA

Mathias Mester: "Die Leute sind sensibler geworden. Und netter"

Hamburg (ots)

Die aktuelle BARBARA (ab sofort im Handel) beweist Größe und zwar mit der Maßgabe "'Ne Nummer kleiner". Es geht um Bescheidenheit, Reduktion, Fokussierung - und deshalb hat Barbara Schöneberger Mathias Mester zu Gast, der mit all dem etwas anfangen kann. So beendete der heute 36-Jährige seine Sportkarriere, wo andere zum Höhenflug ansetzen: als er gerade mal wieder Europameister im Speerwurf geworden war. Außer Medaillen scheint der Mann aber nichts zu horten: "Dinge zu besitzen ist jetzt ohnehin nicht so mein Thema, ich bin da eher pragmatisch." Das kann so weit gehen, dass Mester sogar im Freundeskreis aussortiert: "Ich sage öfter Nein zu alten Freunden, mit denen mich nichts mehr verbindet. Das ist dann ein echter Cut, und ich spüre, wie gut es mir tut, diese Leute nicht mehr in meinem Leben zu haben." Dass seine Körpergröße von 142,5 cm ein Thema wäre und irgendwer ihm deswegen doof kommt, bekomme er gar nicht so mit: "Das sind eher meine Freunde, die Antennen dafür haben, wenn Leute sich bescheuert verhalten. Und die sagen dann schon so was wie: Ey, der Typ da guckt dich seit zehn Minuten an! Sollen wir da mal hin und den auf deine Größe bringen? Aber solche Situationen, und das ist auch interessant, kamen früher deutlich öfter vor. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es nicht mehr so wahrnehme, aber mein Eindruck ist, dass die Leute sensibler geworden sind. Und netter."

Original-Content von: BARBARA, übermittelt durch news aktuell