Spielerisch zum Ausbildungsberuf: Gemeinde Hallbergmoos führt KI-basiertes Azubi-Matching ein

Was Tinder den Liebesbedürftigen ist, ist die Azubi-Matching-Plattform RECREWT Schülern auf der Suche nach Ausbildungsplätzen. Mit dem KI-basierten Tool beugt die Gemeinde Hallbergmoos nun aktiv dem Fachkräftemangel vor.

Umkreissuche und Swipen statt zehn verschiedener Berufsportale und einer erschlagenden Auswahl: Die Gemeinde Hallbergmoos kooperiert künftig mit der Azubi-Matching-Plattform RECREWT, um Fachkräfte in regionalen Unternehmen auszubilden. Spielerisch soll das Tool den Schülern aus Hallbergmoos und Umlandgemeinden zu ihrem Traum-Ausbildungsberuf verhelfen. Alexander Mademann, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Hallbergmoos, erklärt: "Auf gängigen Job-Suchportalen finden Schüler meist nur Ausbildungsberufe und Firmen, die sie kennen. Die Vielfalt der Hallbergmooser Unternehmen bleibt auf der Strecke. Mit RECREWT haben wir einen Partner gefunden, der diese sichtbar macht und Schülern mit einem Gamification-Ansatz zum Ausbildungsplatz in Hallbergmoos verhilft."

Bianca Kujath, Diplom-Sozialpädagogin und Co-Gründerin von RECREWT ergänzt: "Die Jobsuche kann für Jugendliche oft frustrierend sein. Vor allem, wenn sie der Fülle an Plattformen, Firmen und Berufen im Internet ausgesetzt sind. Das Job-Matching eröffnet die Möglichkeit, Berufe und Unternehmen kennenzulernen, die sie nicht kennen. Kleinere Betriebe und Mittelständler sind damit genauso sichtbar wie große Unternehmen."

Gamification und pädagogisches Konzept statt 0815-Bewerberverfahren

Hinter der App verbirgt sich ein pädagogisches Konzept, das sich die beiden Schwestern, Sozialpädagoginnen und Co-Gründerinnen Bianca Kujath und Verena Sedlmeier, ausgedacht haben. Die kurze Aufmerksamkeitsspanne und der Horizont der Schüler sollen mit Gamification-Aspekten erweitert werden - ohne sie zu überfordern oder gar zu frustrieren. Wenig Text, bunte Farben, ein Verfahren, das einem Spiel gleicht und ein sprechendes Himbeermoji geleiten die Schüler durch den gesamten Prozess von der Profilerstellung über das Matching bis hin zur Bewerbung. Die Möglichkeit einer Express-Bewerbung erleichtert den Jugendlichen das Bewerbungsverfahren. Kujath: "Viele Unternehmen verlangen nach wie vor Lebensläufe von Schülern. Dabei kann man in jungem Alter noch nicht viel erreicht haben. Die Feststellung ist oft frustrierend. Durch das Matching setzen wir eher auf weiche Faktoren. Wir fragen die Schüler, welche Themen sie interessieren, wo ihre Talente liegen und mit welchen Bereichen sie bereits Berührungspunkte hatten. Das steigert die Motivation und das Selbstvertrauen." Im Falle einer Bewerbung erhalten Unternehmen eine Matching-Analyse, die die beantworteten Fragen und das Profil des Bewerbers auswertet. Kujath: "So können Firmen schnell sehen, ob der Bewerber zu ihnen passt."

Like Tinder - nur für Azubis

Fertig ist das Tool laut den Gründern der Plattform nie. Für die Entwicklung und technische Umsetzung sind die Co-Gründer und Brüder Fabian und Philipp Bachfischer zuständig. Sie haben eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, die aus aktuellen Studien, Mustern und dem Nutzerverhalten lernt und darauf basierend Ausbildungsberufe vorschlägt. "Wie bei Tinder können die Schüler den Suchradius einstellen und vorgeschlagene Ausbildungsplätze nach rechts oder links wischen. Die Vorschläge basieren zwar auf Präferenzen und Swipeverhalten der jungen Nutzer, aber wir streben keine 100-prozentige Trefferquote an. Das Ziel von RECREWT ist es, den Jugendlichen die Augen für Ausbildungsberufe zu öffnen, die sie nicht auf dem Schirm haben, die aber gut zu ihnen passen könnten."

Laut RECREWT kennen viele Jugendliche nur einen Bruchteil der stark diversifizierten Ausbildungslandschaft. Alexander Mademann freut sich darüber, diese vielschichtige Hallbergmooser Ausbildungslandschaft durch die Kooperation sichtbarer zu machen: "Mit über 265 Unternehmen und 1.500 angesiedelten Betrieben verfügt Hallbergmoos über viele Ausbildungsbetriebe. In den vergangenen zwei Jahren ist zudem ein Biotech-Cluster im Munich Airport Business Park entstanden. Und mit der Surfwelle, dem Photovoltaikpark und einigen weiteren Großprojekten wird Hallbergmoos weitere zukunftsweisende Firmen und Branchen anziehen. Die Kooperation mit RECREWT ist der richtige Schritt, um Fachkräfte in Hallbergmoos auszubilden und zu halten." Dem Wirtschaftsförderer zufolge ist das Azubi-Matching nur der erste Schritt, um die Wirtschaft in Hallbergmoos zu fördern. "In einem zweiten Schritt würden wir gern Studenten und Hochschulabsolventen in die App einbinden, um das gesamte Spektrum an Fachkräften abzudecken. Hier sind wir mit RECREWT bereits im Austausch", erklärt Alexander Mademann.

Eine Plattform und Schultouren um regionale Unternehmen sichtbar zu machen

Für die Hallbergmooser Unternehmen soll es schon bald einen Matching-Pool geben. Über die Unternehmensplattform von RECREWT können sie ein Profil erstellen und ihre Stellenanzeigen in das Datenbecken hochladen. Ab September - wenn das neue Schuljahr beginnt - startet RECREWT zusätzlich mit einer Schultour. Besucht werden Abschlussklassen und Vorabschlussklassen weiterführender Schulen in Hallbergmoos und Umlandgemeinden wie Freising, Neufahrn und Eching. Die Schüler erfahren aus erster Hand von den regionalen Unternehmen und ihren Ausbildungsplätzen - ein Service, der nicht nur Firmen, sondern auch Lehrern zugutekommt. "Lehrer geben tagtäglich ihr Bestes im Schulalltag. Die individuelle Berufsberatung in Klassen mit einer Größe von 20 und mehr ist aber oft sehr zeitintensiv und nahezu unmöglich. Die Lehrkräfte freuen sich, wenn es ein Tool gibt, das den Jugendlichen die berufliche Vielfalt näherbringt und ihnen die Arbeit erleichtert", erklärt Kujath. Bei den Schülern kommt das Angebot gut an. Kujath: "Die meisten jungen Menschen suchen einen Ausbildungsplatz in der Nähe ihres Elternhauses. Ausziehen kommt für sie oft nicht infrage. Wir öffnen ihnen vor Ort die Augen für die regionale Ausbildungsvielfalt. Außerdem lassen wir ihr Feedback in die Weiterentwicklung unserer App einfließen - jede Meinung zählt."

Ergänzt wird das Angebot von RECREWT durch diverse Messe-Begleitungen: Mit einem Live-Messe-Matching helfen sie den Schülern vor Ort bei der Orientierung auf den großen Berufsmessen. Kujath: "Auch bei Messen suchen die Schüler oft nur die Stände von Unternehmen auf, die sie kennen. Manche Ausbildungsberufe und Firmen fallen ganz unter den Tisch. Das ändern wir." Andernorts hat sich die Änderung bereits durchgesetzt: RECREWT hat sich mit Erfolg in Landshut etabliert.

