Sachverständigenverband BVS: Christina Sadler-Berg ist neue Verbandschefin

Berlin (ots)

Der Sachverständigenverband BVS e. V., Berlin, hat erstmals eine Frau an die Verbandsspitze berufen. Die Bundesdelegiertenversammlung wählte Christina Sadler-Berg in ihrer Sitzung am Jahresende in Berlin einstimmig zur neuen Verbandspräsidentin. Die neue BVS-Präsidentin möchte Sachverständige stärker zu Beratern des Gesetzgebers machen. Das gilt insbesondere für volkswirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutende Themen wie Ressourcenschonung und Klimaschutz. Zudem sollen mehr Jüngere für das Sachverständigenwesen gewonnen werden.

Christina Sadler-Berg ist als bisherige Vizepräsidentin im Präsidium des BVS e.V. seit vielen Jahren mitverantwortlich für die erfolgreiche Führung und zukunftsbezogene Weichenstellung des Verbands. Die Diplom-Ingenieurin, freie Architektin sowie öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Mauerwerksbau sagt: "Die vor uns liegenden Aufgaben sind herausfordernd. Ich denke dabei insbesondere an die komplexen Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeit von Sachverständigen sowie daran, wie wir junge Menschen für eine berufliche Perspektive im Sachverständigenwesen begeistern können."

Übergeordnetes Ziel des Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS) ist, das Profil des Berufsstandes der Sachverständigen in der Öffentlichkeit weiter zu schärfen, den Nachwuchs zu fördern und qualifizierte Sachverständige zu vermitteln. Die neue BVS-Präsidentin möchte die Bedeutung des Berufsstands über die Schadenbegleitung hinaus weiterentwickeln. Sachverständige sollen künftig auch als BeraterInnen und ExpertInnen zur Prävention von Schadenereignissen in den jeweiligen Fachbereichen verstanden werden.

Dazu Sadler-Berg: "Die Zeit der Corona-Pandemie sowie aktuelle Themen wie Klimawandel und Energiekrise machen deutlich: Deutschland braucht hochqualifizierte Sachverständige, die am Puls der Zeit sind. Wir möchten uns als BeraterInnen des Gesetzgebers für wichtige Weichenstellungen im Sinne der Ressourcenschonung und des Klimaschutzes intensiver als bislang einbringen. Weiterhin wollen wir mit dem BVS e.V. noch stärkere Impulse setzen, um mit exzellent ausgebildeten Sachverständigen erster Ansprechpartner zu sein für private Verbraucher, Wirtschaft, Behörden und Gerichte."

Über das Präsidium des BVS e. V.

Das Präsidium des BVS e. V. setzt sich zusammen aus der Präsidentin des BVS und vier Vize-PräsidentInnen. Das Präsidium legt die inhaltlichen Schwerpunkte der Verbandsarbeit fest. Es berät und entscheidet gemeinsam über die Ausrichtung und die Gestaltung der Arbeit des BVS e. V..

Erster Präsident des BVS war Dr. Heinrich Groh, er leitete den Verband von 1961-1968. Auf ihn folgten acht weitere Präsidenten. Vor der Wahl Sadler-Bergs hatte zuletzt Willi Schmidbauer den Verband knapp zehn Jahre erfolgreich geführt, der nach seinem plangemäßen Ausscheiden aus dem Präsidentenamt im November 2022 dem Verband als Ehrenpräsident vorsaß und zum Jahreswechsel unerwartet verstarb.

Christina Sadler-Berg sagt hierzu: "Mit Willi Schmidbauer haben wir einen überaus authentischen und engagierten Menschen sowie einen stets auf Neutralität, Transparenz und Gerechtigkeit bedachten Ehrenpräsidenten und Sachverständigenkollegen verloren. Er wird uns sehr fehlen."

Mehr zum Präsidium: https://www.bvs-ev.de/bundesverband/verbandsleitung

Über den BVS - Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.

Als bundesweit mitgliedsstärkste Vereinigung öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger gehören dem BVS rund 3.000 Sachverständige an, organisiert in 12 Landes- und 13 Fachverbänden. Sie sind auf über 250 Sachgebieten tätig und erfüllen die höchsten Standards im Sachverständigenwesen: Grundsätzlich sind alle Mitglieder öffentlich bestellt und vereidigt, anderweitig durch staatliche Stellen oder durch Gesetz befugte Institutionen hoheitlich beliehen oder zertifiziert. https://www.bvs-ev.de/

Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS)

Charlottenstraße 79/80 I 10117 Berlin I Tel. +49 (0) 30 255 938-0 I info@bvs-ev.de

