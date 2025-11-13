Skechers USA Deutschland GmbH

Skechers begrüsst die Schauspielerin und Unternehmerin Sofía Vergara als neueste Markenbotschafterin

Dietzenbach (ots)

Skechers freut sich, die weltweit bekannte Schauspielerin, Unternehmerin und Modeikone Sofía Vergara als neue Markenbotschafterin vorstellen zu dürfen. Bekannt für ihren unverkennbaren Stil und ihre charismatische Präsenz, sowohl vor als auch hinter der Kamera, wird Vergara Skechers dabei unterstützen, die Zukunft der Schuhmode mitzugestalten, die Stil und Komfort vereint.

Im Laufe ihrer Karriere wurde Vergara fünfmal für den Emmy und fünfmal für den Golden Globe nominiert, zuletzt für ihre Rolle in Griselda. Im Jahr 2025 schrieb sie Geschichte, als sie als erste lateinamerikanische Frau für den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder Anthologieserie bei den Emmys nominiert wurde.

"Ich mache nichts, woran ich nicht glaube - und ich glaube fest an Skechers", sagte Sofía Vergara. "Ich trage Skechers jetzt seit über einem Jahr und sie haben meine Meinung über Sneaker komplett geändert. Sie sind nicht nur bequem, sondern auch schick, stilvoll und lassen sich leicht mit allem in meinem Kleiderschrank kombinieren. Deshalb fühlte sich diese Partnerschaft so natürlich an.

"Skechers fiel Vergara nicht durch Geschäftsverhandlungen auf, sondern in einem Einkaufszentrum. Nachdem sie sich wegen einer Knieoperation auf der Suche nach stützenden, stilvollen Schuhen befand, entdeckte sie Skechers selbst und kaufte gleich mehrere Paare - bevor sie erfuhr, dass ihr Team bereits in Gesprächen mit der Marke stand.

Als neues Gesicht von Skechers wird Vergara nun in einer neuen globalen Kampagne zu sehen sein, die die Markenzeichen von Skechers in den Vordergrund stellt: - Stil, Vielseitigkeit und Komfort. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die legendären Hands-Free Slip-ins® Glide-Step®-Modelle von Skechers.

"Sofía verkörpert alles, wofür Skechers steht - Mut, Selbstbewusstsein und Fokus auf Komfort", so Michael Greenberg, Präsident von Skechers. "Sie bringt frische Energie in unsere Marke, und ihre Leidenschaft für großartiges Design wird in allem, was wir gemeinsam tun, zum Ausdruck kommen."

Mit mehr als 50 Millionen Followern und weltweiter Bekanntheit, die von Hollywood bis Barranquilla reicht, bringt Sofía Vergara eine unvergleichliche Starpower in die Markenwelt von Skechers. Damit reiht sie sich in die Tradition beliebter Persönlichkeiten ein, die mit Skechers über Generationen hinweg Menschen begeistern.

Diese Zusammenarbeit ist der Beginn eines spannenden neuen Kapitels - in dem müheloser Stil und alltäglicher Komfort gemeinsam Geschichte schreiben.

Original-Content von: Skechers USA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell