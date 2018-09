Launch der Skechers x ONE PIECE Kollektion in Deutschland / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/118286 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Skechers USA Deutschland GmbH/Business Wire" Bild-Infos Download

Dietzenbach (ots) - In Kollaboration mit den Entwicklern der japanischen Mangaserie One Piece sind am 15. September drei der sechs limitierten D'Lites auf dem europäischen Markt erschienen. In den USA, Asien und Kanada wurde die Kollektion bereits erfolgreich gelauncht und von Style-Experten von Hypebae, Highsnobiety & GQ gewürdigt.

Ähnlich wie die Skechers Heritage Sneakers D´Lites hat auch One Piece seinen Ursprung in den 90er Jahren.

Sechs Charaktere des meistverkauften Mangas der Geschichte, One Piece, bilden die limitierte Kollektion: Luffy, Chopper, Sanji, Zoro, Law und Doflamingo.

Verspielte Details, wie bspw. das Piratensymbol auf der Lasche und der Manga-Charakter auf der Innensohle, der Material-Mix aus Textil, Glatt - und Wildleder, sowie farbliche Akzente machen jedes One Piece Modell zum Fashion It-Piece. Die Air Cooled Memory Foam Einlegesohle des "Chunky Sneakers" D'Lites, ermöglichen zudem höchsten Tragekomfort.

Die ersten drei Farbvarianten der Skechers X One Piece Kollektion sind ab sofort exklusiv bei Sidestep (www.sidestep-shoes.de) und Footlocker (www.footlocker.de) in ausgewählten Filialen und online, sowie ab Anfang Oktober unter www.skechers.de, erhältlich.

Wenn Sie hochauflösende Bilder für einen Bericht über die Kollektion benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit.

