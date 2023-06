GLS Germany GmbH & Co. OHG

GLS Germany präsentiert neues Karriereportal: Digitales Aushängeschild erzeugt Neugier

Neuenstein (ots)

Online-Bewerbungsportale sind oft der erste Anlaufpunkt für Jobsuchende, die ihr berufliches Potenzial entfalten möchten. GLS Germany hat ein Jahr lang intensiv an einem neuen Auftritt gearbeitet, um potenziellen Mitarbeitenden in der Logistikbranche eine moderne und ansprechende Plattform für den Bewerbungsprozess zu bieten.

Die neue Karriereseite hat das Ziel, die Aufmerksamkeit gegenüber zu besetzenden Jobangeboten zu erhöhen. Das Ergebnis ist ein Portal, das nahtlos in das Branddesign von GLS eingebettet ist und die Vielfalt des Unternehmens durch Fotografien von echten Mitarbeitenden authentisch widerspiegelt. Schon auf den ersten Blick wird die vielfältige GLS-Arbeitswelt deutlich: Innovation und Teamzusammenhalt spielen eine wichtige Rolle. Besuchende des Karriereportals erhalten spannende Einblicke in das zunehmend digitale Paketgeschäft. Durch Videos wird ein transparenter Blick in den GLS-Welt Kosmos ermöglicht, der von vielfältigen Berufsbildern und unterschiedlichen Menschen geprägt ist.

GLS bietet ein breites Spektrum an beruflichen Einstiegsmöglichkeiten, von der operativen Mitarbeit im gewerblichen Bereich, über die Position des IT-Spezialisten bis hin zu Führungspositionen. Vor allem die Digitalisierung schafft neue Arbeitsbereiche, während sich die Logistik selbst als Zukunftsbranche mit einem großen Bedarf an qualifiziertem Personal stetig weiterentwickelt. Mittlerweile rekrutiert GLS jährlich rund 600 neue Mitarbeitende für offene Stellen.

Nachwuchs im Fokus

GLS investiert nicht nur in die Rekrutierung von Fachkräften, sondern auch in die Ausbildung junger Talente: Das Unternehmen mit rund 9.000 Mitarbeitenden an 68 Standorten in Deutschland bildet jährlich in 12 verschiedenen Ausbildungsberufen aus und bietet Studienplätze in drei Dualen Studiengängen an. Im Moment werden insgesamt 250 Auszubildende und Dual Studierende bei GLS betreut. Um die Kompetenz der Mitarbeitenden kontinuierlich zu fördern, bietet GLS umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen auf allen Job-Levels an. Der firmeneigene Learning Space ermöglicht den Zugang zu vielfältigen Lerninhalten.

Entstehungsprozess

Maßgeblich an der Entwicklung des neuen Karriereauftritts mitgewirkt hat das Team für Employer Branding.Rund 30 Mitarbeitende waren über Fotoshootings, Videodrehs und mit der Bereitstellung von Zitaten in den Prozess eingebunden, um ihre Erfahrungen bei GLS authentisch darzustellen.

Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit der renommierten Agentur Full Moon aus Stuttgart. Anja Herter, Director Human Resources sagt: "Die Karriereseite ist unser Aushängeschild rund um die vielfältigen Jobmöglichkeiten bei GLS. Ich bin sehr stolz auf das Team, das unser Karriereportal neu aufgesetzt hat. Vor allem freut mich, dass viele Mitarbeitende mitgewirkt haben und auf der Karriereseite 'in Action' zu sehen sind. Sie vermitteln echte Einblicke in unsere abwechslungsreiche GLS-Arbeitswelt."

Die neue Karriereseite ist ab sofort unter https://careers.de.gls-group.com/de/home verfügbar.

