Alvarez & Marsal holt Dr. Heinrich Kerstien als Leiter für das DACH Debt Advisory

Managing Director mit über 30 Jahren Erfahrung

A&M setzt mit der Gründung des Debt Advisory Team sein Wachstum in der gesamten EMEA-Region fort.

Expansion entspricht wachsender Nachfrage seitens Kapitalgeber und Unternehmen nach Unterstützung bei der Navigation auf den Fremdkapitalmärkten.

Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) gibt mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Dr. Heinrich Kerstien zum Managing Director bekannt und erweitert somit sein EMEA Debt Advisory Teams auch auf den DACH-Markt.

Von Frankfurt aus wird Dr. Kerstien die Expansion des Teams in der DACH-Region leiten und vorantreiben. Damit kommt A&M der wachsenden Nachfrage von Finanzgebern und Unternehmen in der Region nach Unterstützung bei der Fremdfinanzierung nach.

Der Zugang von Dr. Kerstien als wesentliche Verstärkung folgt den jüngsten Einstellungen von sehr erfahrenen Teammitgliedern in Dubai, Frankreich und Großbritannien. Das Team verfügt nun insgesamt über sechs Managing Directors sowie sieben Senior Directors in den EMEA-Niederlassungen von A&M in Dubai, Frankfurt, London, Manchester und Paris.

Dr. Kerstien wechselt von Clearwater zu A&M. Dort war er zuletzt acht Jahre als Managing Partner für Debt Advisory und Private Equity in der gesamten deutschsprachigen Region verantwortlich. Davor war er 12 Jahre bei Rothschild & Co. als europäischer Co-Leiter der Debt Advisory Practice und Mitglied des deutschen Executive Committee. Bei beiden Unternehmen gründete er den Bereich DACH Debt Advisory. Zuvor war er 10 Jahre bei der Deutschen Bank im Leveraged Finance und Debt Capital Markets Origination Team in Frankfurt und London tätig.

Dr. Kerstien verfügt über mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Fremdkapitalberatung. Im Laufe seiner Karriere hat er über 40 Milliarden Euro an Fremdkapital für private und öffentliche Firmenkunden sowie Private-Equity-Häuser betreut. Er verfügt über Erfahrung in einer Vielzahl von Fremdkapitalprodukten wie Darlehen, Anleihen, Privatplatzierungen (Schuldscheine), Asset-Backed-Fazilitäten oder auch Ratings in für verschiedenste von Situationen, einschließlich Refinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen oder Restrukturierungen.

Tim Metzgen, Managing Director und EMEA Head of A&M Debt Advisory: "Dr. Kerstien hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Debt Advisory-Funktionen zu marktführenden Positionen sowie hervorragende Beziehungen zu hochrangigen Finanzgebern und Unternehmen. Die Nachfrage unserer Kunden nach Unterstützung bei der Navigation durch die immer anspruchsvolleren und komplexeren Fremdkapitalmärkte wächst kontinuierlich. Daher wird Dr. Kerstien mit seiner Expertise beim weiteren Ausbau des regionalen Netzwerks von A&M eine wichtige Rolle spielen."

Dr. Heinrich Kerstien kommentiert seine neue Aufgabe wie folgt: "Unsere Kunden verdienen erstklassige Dienstleistungen und Berater mit der Bereitschaft zuzuhören und Fähigkeit deren Ziele umzusetzen - auf Basis von praktischer Erfahrung und dem Netzwerk zu Entscheidungsträgern. Es ist ein guter Zeitpunkt, Teil von A&M als einer stark wachsenden Plattform zu werden."

