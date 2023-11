A.B.S. Global Factoring AG

Finanzierung im Wandel: quickpaid ebnet Fairtrade-Unternehmen den Weg

Wiesbaden (ots)

In Zeiten, in denen Fairtrade immer stärker in den Fokus rückt, präsentiert sich quickpaid als wegweisende Lösung. Wo andere Finanzierungslösungen an ihre Grenzen stoßen, setzt die innovative Einkaufsfinanzierung der A.B.S. Global Factoring AG aus Wiesbaden an und revolutioniert so das Wachstum von Unternehmen im FairTrade-Sektor. Das hat auch das Startup koakult GmbH für sich genutzt.

Fairtrade ist nicht nur ein Trend, sondern ein tief verwurzelter Anspruch an das unternehmerische Handeln, der sowohl bei Produzenten als auch bei Verbrauchern hohes Ansehen genießt. Dazu gehören Nachhaltigkeitsaspekte wie Umweltschutz, soziale und kulturelle Standards wie eine faire Entlohnung, transparente Lieferketten und die Verpflichtung, in lokale Gemeinschaftsprojekte aus den Bereichen Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur in den Erzeugerländern zu investieren. Unternehmen wie z.B. koakult GmbH, setzen sich dafür ein, diese Anforderungen zu leben und mit der Herstellung von qualitativ hochwertige Kakaoprodukten zu vereinen.

Doch der wachsende FairTrade-Markt hat durchaus auch seine Herausforderungen. So müssen strenge Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation aller Prozessschritte und Zwischenprodukte eingehalten werden. So weitreichend, dass davon sogar die Finanzierung des Wareneinsatzes betroffen ist.

Genau hier setzt quickpaid an. Denn die digitale Plattform gewährleistet, im Gegensatz zu anderen Finanzierungsoptionen, dass die Ware während des gesamten Herstellungsprozesses jederzeit im Eigentum des finanzierenden Unternehmens bleibt. Ein entscheidender Vorteil für die Erteilung eines FairTrade Labels. Denn so kann auf eine aufwendige Zertifizierung des Finanzierungspartners verzichtet werden.

Ein weiterer Vorteil von quickpaid: Unternehmen können sehr flexibel und passgenau die Spanne zwischen Wareneinkauf bis zum Zahlungseingang durch die eigenen Abnehmer überbrücken. Durch diese Form von "Buy now, pay later" wird die Liquidität des Unternehmens erhöht. Das ermöglicht den Zuschlag bei günstigen Einkaufskonditionen, da der Lieferant wiederum durch quickpaid sofort bezahlt wird.

Fair, sicher, zertifiziert: quickpaid - die Wahl für echten FairTrade

Daniel Duarte, Gründer von koawach, bestätigt das Prinzip:

"Mit quickpaid können wir im gesamten Produktprozess rechtlich Eigentümer unserer Ware bleiben. Das ist essenziell, um den strikten Anforderungen der FairTrade-Zertifizierung gerecht zu werden."

Moderne Einkaufsfinanzierung: Flexibel und nachhaltig

Die moderne Einkaufsfinanzierung mit quickpaid ist flexibel, nachhaltig und auch auf einzelne Rechnungen anwendbar. Umständliche Antragsverfahren und komplexe Vertragsstrukturen gehören der Vergangenheit an. Dies eröffnet auch kleineren Unternehmen den Zugang zu dieser innovativen Form der Betriebsmittelfinanzierung - die sich natürlich auch außerhalb des Kontextes von Fair-Trade bewährt hat.

Spezielles Angebot am Black Friday / Am Black Friday doppelt profitieren

Zum Black Friday unterstreicht quickpaid sein Engagement mit einem exklusiven 10%-Rabatt für Neukunden. Thorsten Klindworth, CEO der A.B.S. Gruppe, erklärt:

"Black Friday steht ja in Verbindung mit starker Nachfrage durch die Konsumenten. Gerade bei solchen saisonalen Spitzen möchten wir Unternehmen bei ihrer Wertschöpfung unterstützen und den Wareneinkauf durch ein niederschwelliges Angebot für eine Einkaufsfinanzierung erleichtern. Das schafft größere Spielräume, die sich nachher auch in höheren Umsätzen bei unseren Kunden niederschlagen."

Mehr Informationen zur Black Friday-Aktion und den Vorteilen für Unternehmen finden Sie unter: https://www.quickpaid.com/

Über quickpaid - www.quickpaid.com

quickpaid, die digitale Einkaufsfinanzierung der A.B.S. Global Factoring AG, bietet KMUs eine innovative Plattform zur Sicherung schneller Liquidität. Unternehmen können so Liquiditätsengpässe überbrücken und von Skonti, Boni und Rabatten profitieren, ganz im Sinne des "Buy now, pay later!" - Gedanken. Auch auf der Lieferantenseite entstehen zahlreiche Vorteile: Sofortige Liquidität und die Stärkung der Kundenbindung mit quickpaid als zusätzliche Zahlungsmethode.

Über A.B.S. Global Factoring AG - www.abs-global-factoring.de

Die A.B.S. Global Factoring AG, mit Hauptsitz in Wiesbaden, ist führend im Full-Service-Factoring in Deutschland. Als bankenunabhängiges und paneuropäisches Institut bietet A.B.S. innovative Finanzierungskonzepte und unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, ihre Liquidität zu sichern und Wachstumspotenziale zu nutzen.

