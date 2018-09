Bestleistung! commercetools in der Forrester Wave[TM] für B2C Commerce Suites 2018 als Contender ausgezeichnet

München / Durham (USA) (ots) - Analystenhaus Forrester kürt die commercetools-Software mit der höchstmöglichen Punktzahl in den Bereichen Plattformarchitektur, Produkt-Vision, strategische Planung und Betriebsmodell.

commercetools, einer der weltweit führenden Anbieter von E-Commerce-Software der nächsten Generation, wurde laut der aktuellen Studie des unabhängigen Analystenhauses Forrester als "Contender" eingestuft. Demzufolge eignet sich commercetools "ideal für alle, die eine Migration ihrer altgedienten Plattform nach dem Prinzip 'Abbauen und Ersetzen' planen. Am meisten profitieren diejenigen, die die nächste Generation von E-Commerce-Lösungen im Visier haben."

Weiter heißt es, commercetools erkenne das Bedürfnis von Unternehmen nach praktischen, flexiblen E-Commerce-Lösungen und leiste Pionierarbeit bei der Nutzung von Microservices im Bereich von Shopping-Anwendungen und deren Integration in die bestehende IT-Landschaft von Unternehmen. commercetools bedient sich eines cloudbasierten API-First-Konzepts, mit dem Händler in der Lage sind, Shopping-Erlebnisse schnell auf einer ganzen Bandbreite von Kanälen, Geräten und Touchpoints auszuspielen - das geht weit über die Möglichkeiten eines traditionellen Webshops hinaus. Durch die schnellere und agilere Handhabung von Vermarktungsstrategien können Chancen am Markt besser ausgeschöpft werden.

"E-Commerce befindet sich in einer Renaissance", sagt Dirk Hoerig, Gründer und CEO von commercetools. "Heute wollen Unternehmen mehr Flexibilität als ihnen die erste Generation von E-Commerce-Plattformen bietet. Deren kostspielige und langwierige Upgrades und Wartungszyklen verhindern ein agiles, schnelles Reagieren auf Marktentwicklungen. Unsere Vision begann mit der Idee, dass Unternehmen im Bereich des Online-Handels mehr Agilität, Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungsangebote bekommen müssten. Heute erleben Weltmarken genau diese Freiheit mithilfe unserer Plattform."

Fünf von fünf möglichen Punkten erhielt commercetools in den Bereichen Produkt-Vision und strategische Planung. Forrester verweist explizit darauf, dass hier fünf Punkte "führend in Bezug auf die Branchentrends Personalisierung, Omni-Channeling und Mobile Commerce" bedeute. Der Bericht besagt zudem, "dass die kontinuierlichen Updates den mühsamen Aktualisierungsprozess ersetzen, der die allermeisten Nutzer anderer Produkte dazu zwingt, teure Upgrade-Projekte ihrer Plattformen durchzuführen."

Die höchstmögliche Punktzahl erhielt commercetools auch im Bereich neue Verkaufskanäle. Der Forrester-Report attestiert dem Unternehmen damit "überlegene Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Anbietern". Zudem bestätigen Kunden, dass es sich bei commercetools um eine "marktführende API-First-Headless-Commerce-Architektur" handelt.

Eine kostenfreie Version des Berichts steht Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung: https://ok.commercetools.com/forrester-wave-2018

Über commercetools

Die commercetools GmbH ist ein internationales Software-Unternehmen, das mit seiner cloudbasierten E-Commerce-Plattform inspirierende Einkaufserlebnisse über alle Kanäle ermöglicht: von mobilen Apps über Sprachassistenten. Chatbots, AR/VR- und IoT-Anwendungen bis zu Car Commerce.

Internationale Marken wie Carhartt WIP, Cimpress (z.B. Vistaprint und Tradeprint), Express, Yamaha und Wizards of the Coast (Hasbro) setzen beim digitalen Handel auf die cloudbasierte commercetools-Plattform. commercetools wurde 2006 gegründet und gehört seit 2014 zur REWE Digital GmbH. An den Standorten München, Berlin, Jena, Amsterdam (Niederlande) und Durham (North Carolina/USA) sind insgesamt über 150 Mitarbeiter beschäftigt.

