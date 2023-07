Yanfeng

Yanfeng erweitert Technologiezentrum in der Slowakei

Neue Prüfstände für umfassende Tests von automobilen Sicherheitskomponenten

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Yanfeng, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, hat vor Kurzem seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa mit weiteren Testeinrichtungen ausgebaut. Die neuen Anlagen wurden am Standort des Technologiezentrums in Trencín, Slowakei, installiert und konzentrieren sich auf den Geschäftsbereich Sicherheitssysteme des Unternehmens. Sie ergänzen die bestehenden Testeinrichtungen für das Innenraum-Produktportfolio am Standort. Mit dieser Investition in neue Anlagen und Technologien baut Yanfeng seine Entwicklungs- und Prüfkapazitäten für Komponenten der passiven Sicherheit über die Grenzen Chinas hinaus aus.

Die neuen Teststationen sind für die Prüfung von Lenkrädern und Airbag-Modulen vorgesehen. Rund 2,5 Millionen Euro hat das Unternehmen in die modernen Anlagen investiert. Dazu gehören ein mechanischer Schockprüfstand sowie ein Falltester, eine Airbag-Gasgeneratoren-Püfmaschine, eine Klimakammer, eine Salzsprühnebelkammer und auch eine Staubtestanlage, in der feiner Staub aus der Wüste von Arizona zum Einsatz kommt. Ein neuer Temperaturschocktester, ein Airbag-Testzentrum und ein Roboter- Prüfsystem wurden ebenfalls installiert.

"Airbag-Module und Lenkräder sind entscheidend für die Sicherheit von Fahrern und Beifahrern. Das gilt für Airbags, die nur einmal auslösen, bis hin zu Lenkrädern, die täglich ohne Unterbrechung funktionieren müssen", sagt Ivan Kebísek, Engineering Director und Standortleiter des Yanfeng Technical Centers in Trencín. "Das bedeutet, dass unsere Produkte höchsten Ansprüchen an Qualität und Funktion gerecht werden müssen."

"Yanfeng ist der einzige Automobilzulieferer, der passive Sicherheitslösungen und deren Integration in den Innenraum aus einer Hand anbietet", erklärt Francois Stouvenot, CEO EMEA und NA von Yanfeng Automotive Interiors. "Mit unserem umfassenden Know-how in den Bereichen Interieur, Sitze und passive Sicherheit sind wir in der Lage, ganzheitliche Lösungen für den Fahrzeuginnenraum zu entwickeln, bei denen die Sicherheitssysteme nahtlos integriert sind."

Die Sicherheitstechnologien des Unternehmens reichen vom smarten Lenkrad, das den Fahrer durch optische Signale oder Vibrationen warnt, wenn er unerwartet die Fahrspur verlässt, bis hin zu Sitzsystemen mit automatischer Gurtstraffung, Rückhaltesystemen und Airbags.

Weltweites Engineering-Netzwerk für bessere Kundenbetreuung

In den letzten Jahren hat Yanfeng seine Entwicklungs- und Testkapazitäten für Mittel- und Osteuropa (CEE) in Trencín ausgebaut. Seit 2017 hat das Unternehmen kontinuierlich in zusätzliche Prüfeinrichtungen investiert. Das Technologiezentrum in Trencín ist einer der beiden großen europäischen Forschungs- und Entwicklungsstandorte im weltweiten Engineering-Netzwerk von Yanfeng. Es unterstützt das Technologiezentrum am Sitz der Europazentrale des Unternehmens in Neuss, Deutschland, mit Umwelt-, Funktions-, Lebensdauer- und Materialtests für Komponenten und Produkte der automobilen Innenausstattung. Dazu gehören Instrumententafeln, Cockpits, Türverkleidungen und Mittelkonsolen. Die Prüfverfahren wurden kürzlich auf das Portfolio für passive Sicherheit ausgeweitet.

"Das Technologiezentrum in Trencín ist einer von zwölf Standorten unseres weltweiten Engineering-Netzwerks. Es spielt eine wichtige Rolle in unseren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten", erklärt Francois Stouvenot. "Durch die Investition in diese neuen Testanlagen für Sicherheitskomponenten können wir unsere Kompetenzen erweitern und unsere Kundschaft vor Ort noch besser betreuen."

Ausführliche Informationen finden Sie auch auf unser Website unter https://www.yanfeng.com

Original-Content von: Yanfeng, übermittelt durch news aktuell